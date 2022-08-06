Ziyarete, Darende Belediye Başkanı İsa Özkan , belediye encümenleri ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi yetkilileri eşlik etti.

Tüfenkci: 'Gidişatımız bir çok ülkeye göre çok daha iyi'

Kaynak: AA

Milletvekili, Ahmet Çakır, Öznur Çalık, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Milletvekili Çalık ve Çakır'dan Hulusi Efendi Vakfı'na ziyaret - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.