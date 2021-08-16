AK Parti Malatya milletvekillerinden MTB'ye ziyaret - Son Dakika

AK Parti Malatya milletvekilleri Hakan Kahtalı ve Ahmet Çakır, Malatya Ticaret Borsasını (MTB) ziyaret ederek, tarım ve hayvancılıkla ilgili yapılan çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

Milletvekili Kahtalı'nın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, ziyarette konuşan Kahtalı, kayısı ihracat rakamları hakkında bilgi verdi.

Artık çiftçinin rahat bir şekilde ürününü lisanslı depoya bırakabildiğini, bunun karşılığında destekler de aldığını vurgulayan Kahtalı, "Çiftçimize depo kira desteği vereceğiz, nakliye desteği vereceğiz. Yine üreticilerin analiz desteğini gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında ürününü getirip buraya bırakan vatandaşlarımıza faizsiz destekler vereceğiz. Toprak Mahsulleri Ofisinin kayısı alması kayısıda fiyat istikrarını sağladı. Geçen yıl 4 numara kayısı 21 liradan satılıyordu, Allah'a hamdolsun bu yıl pazarda gerçekleşen fiyat 28-30 lira. Kayısıya olan desteğimiz devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Çakır ise bir kuraklık dönemi geçirildiğini ifade ederek bu yöndeki sorunları ilgili yerlere taşıdıklarını ve çözümü için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

MTB Başkanı Ramazan Özcan da ziyaretleri için milletvekillerine teşekkür ederek yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.