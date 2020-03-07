AK Parti Malazgirt İlçe Başkanı Kenan Deniz güven tazeledi - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Malazgirt İlçe Başkanı Kenan Deniz güven tazeledi - Son Dakika

AK Parti Malazgirt İlçe Başkanı Kenan Deniz güven tazeledi

6 saat önce

AK Parti Malazgirt 7. Olağan İlçe Kongresibde mevcut başkan Oğuz Atılgan güven tazeledi.

AK Parti Malazgirt İlçe Başkanı Kenan Deniz güven tazeledi, System.String[]

AK Parti Malazgirt 7. Olağan İlçe Kongresibde mevcut başkan Oğuz Atılgan güven tazeledi.


Malazgirt Öğretmenevi Konferans salonunda gerçekleşen 7. Olağan İlçe Kongresine AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü 25. Dönem Ankara Milletvekili Mahmut Sami Mallı, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, İl Başkanı Rahmettullah Yaktı, STK temsilcileri, ilçe başkanları, muhtarlar, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, partililer ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.


Kongrede konuşan AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Türkiye'nin bir güçlü bir devlet olduğuna değindi. Şimşek, "Malazgirt 7. Olağan ilçe kongresini yapmayı Allah bizler nasip etti. Çok şükür ülkemiz her zaman büyüyor güçleniyor. Büyüyen, güçlenen ülkemizi engellemek için bir hafta önce bir olay yaşandı. Diyorlar ki sizin İdlip'te Suriye'de ne işiniz var. İdlip Suriye bizim kardeşimiz. Orada bir sıkıntı varsa bizim yüreğimiz sızlıyor. O insanlarımızın yardımına gitmesek kim gidecek. Nasıl sen okyanus ötesi geliyorsun da biz yanı başımızdaki kardeşlerimize gidemezmiyiz. Biz nerde bir zülüm varsa sadece o zulme dur demek için oradayız. Bizim çabamız bu. Bizim orada 34 evladımız şehit düştü. Mekanları cennet olsun inşallah. Rabbim onları Peygamberimize komşu etsin inşallah. Gazilerimize de rabbim şifa versin. Bütün bu sıkıntılara rağmen çok şükür çok büyük yatırımlar bizi bekliyor. Belediye Başkanımız Cengiz Altın'la birlikte seçim öncesi kapı kapı dolaştık, sözler verdik. Bu sözlerimizin arkasındayız. Malazgirt ilçesine bir iki yıl içerinde çok büyük yatırımlar yapacağız. Bunların müjdesini veriyorum" dedi.


Yapılan konuşmaların ardından AK Parti Malazgirt İlçe Başkanı Kenan Deniz tek liste halinde kongrede yeniden başkanlığa seçildi. - MUŞ

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Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 06:50 Kaynak: İHA
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