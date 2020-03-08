AK Parti Malazgirt İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Malazgirt İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi yapıldı - Son Dakika

AK Parti Malazgirt İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi yapıldı

7 saat önce

AK Parti Malazgirt İlçe Başkanlığına ikinci kez seçilen Kenan Deniz güven tazeledi.

AK Parti Malazgirt İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi yapıldı, System.String[]

AK Parti Malazgirt İlçe Başkanlığına ikinci kez seçilen Kenan Deniz güven tazeledi.

AK Parti Malazgirt İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi, Malazgirt Öğretmenevi salonunda gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede konuşan AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Malazgirt'e yapılan projeleri anlattı.

Bahar Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe desteklerini açıklayan Şimşek, "Biz nerede bir zulüm varsa sadece o zulüme dur demek için oradayız. Bizim çabamız bu. Bizim orada 33 evladımız şehit düştü. Mekanları cennet olsun, gazilerimize de rabbim şifa versin. Bütün bu sıkıntılara rağmen çok şükür çok büyük yatırımlar bizi bekliyor. Belediye başkanımızla seçim öncesi kapı kapı dolaştık, sözler verdik. Bu sözlerimizin arkasındayız. Malazgirt ilçesine bir iki yıl içinde çok büyük yatırımlar yapacağız. Bunların müjdesini veriyorum." diye konuştu.

Tek liste halinde yapılan seçimde Kenan Deniz yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

Kongreye AK Parti Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Mahmut Sami Mallı, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, İl Başkanı Rahmettullah Yaktı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ilçe başkanları, muhtarlar, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Malazgirt, AK Parti, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 10:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Erdoğan, şehit annelerinin konuşmalarının yer aldığı videoyu izlerken gözyaşlarını tutamadı Yunan güvenlik güçlerinin sert müdahalesinde 4 göçmen yaralandı "Evlat nöbetinde" 2 aile daha evladı ile buluşuyor

Son Dakika Haberleri
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı
13:44 Kırık kolla sahneye çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 17:36:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Malazgirt İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]