AK Parti Malazgirt İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi yapıldı - Son Dakika

AK Parti Malazgirt İlçe Başkanlığına ikinci kez seçilen Kenan Deniz güven tazeledi.

AK Parti Malazgirt İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi, Malazgirt Öğretmenevi salonunda gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede konuşan AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Malazgirt'e yapılan projeleri anlattı.

Bahar Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe desteklerini açıklayan Şimşek, "Biz nerede bir zulüm varsa sadece o zulüme dur demek için oradayız. Bizim çabamız bu. Bizim orada 33 evladımız şehit düştü. Mekanları cennet olsun, gazilerimize de rabbim şifa versin. Bütün bu sıkıntılara rağmen çok şükür çok büyük yatırımlar bizi bekliyor. Belediye başkanımızla seçim öncesi kapı kapı dolaştık, sözler verdik. Bu sözlerimizin arkasındayız. Malazgirt ilçesine bir iki yıl içinde çok büyük yatırımlar yapacağız. Bunların müjdesini veriyorum." diye konuştu.

Tek liste halinde yapılan seçimde Kenan Deniz yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

Kongreye AK Parti Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Mahmut Sami Mallı, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, İl Başkanı Rahmettullah Yaktı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ilçe başkanları, muhtarlar, partililer ve vatandaşlar katıldı.