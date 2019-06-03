Son Dakika Haberleri: AK Parti Malazgirt ilçe teşkilatı insan son iftar yemeği verdi
Son Dakika Güncel Haber

AK Parti Malazgirt ilçe teşkilatı insan son iftar yemeği verdi

1 saat önce

AK Parti Malazgirt ilçe teşkilatı tarafından verilen Ramazan'ın son iftarına yaklaşık 500 kişi katıldı.

AK Parti Malazgirt ilçe teşkilatı insan son iftar yemeği verdi, System.String[]
AK Parti Malazgirt ilçe teşkilatı tarafından verilen Ramazan'ın son iftarına yaklaşık 500 kişi katıldı.

Malazgirt Öğretmenevnde verilen Ramazan'ıni son iftar yemeğine yaklaşık 500 kişi katıldı. Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, Muş İl Encümeni Sait Yıldırım, AK Parti Malazgirt İlçe Başkanı Kenan Deniz, Malazgirt Belediyesi Meclis Üyeleri, STK temsilcileri, Ak Parti İlçe Teşkilatı Ana Kademe Üyeleri, AK Parti Malazgirt Gençlik Kolları Başkanı Abdullah Said Gönültaş ve çok sayıda partili katıldı.

Dualar eşliğinde ezanın okunmasını bekleyen katılımcılar hep birlikte iftarlarını açtı. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı yemekte konuşan İlçe Başkan Kenan Deniz, "İftarımıza hepiniz hoş geldiniz. İftarımıza katıldığınız için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Rabbim inşallah sonraki yıllarda da sizlerle birlikte oruç açmayı bizlere nasip eder. Bu vesile ile yarın kutlayacağımız Ramazan Bayramını tüm ilçemize bolluk bereket getirmesini temenni ediyorum. Ramazan-ı şeriflerimiz mübarek olsun "dedi. - MUŞ
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:56 Kaynak: İHA
Muş, Malazgirt, AK Parti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



YSK'nın seçim kurulu ile ilgili son kararına AK Parti'den itiraz Binali Yıldırım'dan YSK'nın seçim kuruluyla ilgili kararına ilk açıklama AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Generallerimize hakaret asla kabul edilemez Meteoroloji 5 ili uyardı! Bayramın ilk günü yağmur bekleniyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 00:33:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Malazgirt ilçe teşkilatı insan son iftar yemeği verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]