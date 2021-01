AK Parti Maltepe 7. Olağan İlçe Kongresi - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Savunma sanayinde ortaya çıkan gelişmeler, Türkiye'nin kazandığı kapasite, imkan, kabiliyet bazılarını çok rahatsız ediyor." dedi.

Canikli, AK Parti Maltepe 7. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, bu coğrafyanın zor olduğunu ve her dönem çeşitli saldırılara maruz kaldığını anımsatarak, "Özgürlüğümüzü koruyabilmemiz ve bağımsız bir şekilde hayatımızı idame ettirebilmemiz için bu toprakların savunulması ve korunması gerekiyor. Bunların yapılabilmesi için gerekli mühimmata sahip olmalıyız. Başkalarından satın alarak ve başkalarına ihtiyaç duyarak bu toprakları savunamazsınız." diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin geçmişte uzun yıllar kendisini korumak için bağımlılık içeren politikalar uyguladığını ifade eden Canikli, o dönem her şeyin dışarıdan alındığını anlattı.

AK Parti'nin bu konudaki çalışmalarına değinen Canikli, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın bir numaralı hedefe koyduğu ve talimat verdiği husus; Türkiye'nin ihtiyacı olan savunma sistemlerini, aracını gerecini geliştirmesi oldu. Bunun için gereken ne kadar kaynak varsa aktarılacak talimatı ile AK Parti göreve başladı. Terörle mücadele imhada kullanılan insansız hava araçları çok etkili bir mekanizma ve sistem. ABD'den 2003-2004 yıllarında bunları almak istedik ve bize adres olarak İsrail'i gösterdi. İsrail'den geldiler, monitörün başında İsrailli uzman ve mühendisler onlar tarafından İHA'lar yönetildi. Bizi hiç yanaştırmadılar. Teröristlere yönelik yaptığımız hava harekatlarında koordinatların değiştiğini öğrendik. Çünkü bu İHA'ların ürettiği datalar önce İsrail'e gidiyor, ondan sonra işlenmiş olarak Türkiye'ye geliyor. Bu datalara güvenerek bombalama yapılıyor. Bu koordinatların tamamının yanlış olduğunu ve bizim de dağı taşı bombaladığımızı sonradan öğreniyoruz. Arıza oluyor, 6 ay İsrail'den uzman gelmesini bekliyoruz. Aldığımız İHA'ları hiçbir şekilde etkili olarak kullanamadık ama terörle mücadelede ihtiyacımız var. Bunun üzerine zaten çalışmalarımız başlamıştı. Baykar firması tarafından üretilen önce silahsız olan sonra da silahlı olan İHA'lar ortaya çıktı."

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sistemiyle ilgili gelişmelere dikkati çeken Canikli, SİHA'ların son derece başarılı olduğunu ve yüzde 96-97 civarında yüksek isabet oranının olduğunu vurguladı.

"Savunma sanayinde ortaya çıkan gelişmeler, Türkiye'nin kazandığı kapasite, imkan, kabiliyet bazılarını çok rahatsız ediyor. " diyen Canikli, bu konudaki ihracatın hızla arttığına işaret etti.

Türkiye'nin ihracatından önce başkalarının ihracat yaptığını ve parayı kazandığını ifade eden Canikli, "Şimdi biz müthiş ve inanılmaz bir girişle alana girdik. 'Türkiye bu kadar kısa sürede bazı alanlarda bizi pazarlığın dışına itecek kadar ilerleme kaydetmişse, 10-20 yıl sonra ne hale gelir ve nasıl bir dünya oluşur,' onu şimdiden engellenmeye çalışıyorlar. En önemli nedenlerden biri o. Korkmakta haklılar ama kusura bakmasınlar biz onları rahatsız etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Canikli, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki dönemde savaş uçakları insansız hale geliyor. F35 savaş uçakları muhtemelen insanlığın pilotlu son uçak modelleri. İnsansız savaş uçağına geçiliyor. Akıncı insansız savaş uçağına giden yolda bir önceki aşama. Muhteşem bir ürün, 24 saat havada kalabiliyor. Atmosferin hemen altından bütün dünyayı izleyebiliyor. Gerektiği zaman silah sistemlerini ateşleyebiliyor. Yani korkmakta haklılar. Dostlar ve bu millet gurur duyuyor ama bu milletin karşısında olanlar, içerdekiler ve dışarıdakiler onlar da korkuyorlar. Onları korkutmaya devam edeceğiz. Onların başında da Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi geliyor. En çok rahatsızlık duyan onlar, birilerine vekaleten rahatsızlık duyuyorlar. Bu toprakların savunabilmesi için böyle ürünlerin ortaya çıkması, Türk milletinin lehine herkesin bunu desteklemesi gerekmez mi? Derdi bu millet olan herkesin sevinmesi ve gurur duyması gerekmez mi? Bu savunma sistemleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri Kılıçdaroğlu'nun da güvenliğini sağlıyor. Ama sürekli olarak eleştiriyorlar."

"Bizim gücümüz kadrolarımıza yeni kişiler katabilmemizden geliyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya da, AK Parti teşkilatının, yaptığı kongrelerle her zaman yenilenen ve tazelenen bir teşkilat olduğunu söyledi. Kaya, şunları kaydetti:

"Bizim gücümüz, kadrolarımıza yeni kişiler katabilmemizden geliyor. Her seçimde oluşturduğumuz tüm listelerde yeni kardeşimizi AK Parti teşkilatları içinde göreve dahil ediyoruz. AK Parti teşkilatları 2020 yılı içerisinde pandeminin tüm olumsuzluklarına rağmen, 1 milyonun üzerinde yeni üyeyi partimize kazandırdı. İstanbul'da 200 binin üzerinde yeni üye sizler sayesinde kazandırıldı. 2023 yılına kadar her günümüzü seçime bir gün kalmış gibi adeta seçim yarın olacakmış gibi çalışarak değerlendireceğiz. 2023 yılında tarihi bir başarıya imza atacağız. Bu bizim bu millete olan borcumuz. Bu Sayın Cumhurbaşkanımıza her gün şiddeti artırarak hakaret eden Kılıçdaroğlu'na vereceğimiz en büyük cevap olacaktır. Bu ülkede eskiden bir yerlerde birilerinin işaret ettiği insanlar Cumhurbaşkanı oluyordu. Darbeci, anlayışın adayları bu ülkede Cumhurbaşkanı oluyordu. Ama şimdi bu milletin seçtiği ve doğrudan millet oyuyla seçilen Cumhurbaşkanımız milletimizin başkomutanı Cumhurbaşkanı. Bunu sindiremiyorlar, bunun için her gün saldırıyorlar. Bu saldırılar karşısında AK Parti teşkilatlarına düşen daha fazla çalışmaktır."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajının gösterildiği kongrede, divan heyeti belirlendikten sonra raporlar okunarak delegelerin oylamasına sunuldu.

Raporların kabul edilmesinin ardından, AK Parti Maltepe İlçe Başkanı'nı belirlemek için seçime gidildi. Seçimin sonucunda AK Parti Maltepe İlçe Başkanlığı'na Mehmet Karadeniz seçildi.

Kongreye, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti milletvekilleri, parti teşkilat ve kongre üyeleri katıldı.