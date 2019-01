Ak Parti, Manisa Adaylarını Açıkladı

AK Parti Manisa İl Başkanlığı, 31 Mart Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlerdeki belediye başkan adaylarını açıkladı.

AK Parti Manisa İl Başkanlığı, 31 Mart Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlerdeki belediye başkan adaylarını açıkladı. Şu an elinde bulunan 11 ilçede aday çıkartan AK Parti, kalan 6 ilçede ise MHP'nin adaylarını destekleyecek. Ayrıca Manisa Büyükşehir Belediyesinde de yine ittifak kapsamında MHP'nin adayı mevcut başkan Cengiz Ergün'ü destekleneceği vurgulandı.



AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, 31 Mart 2019 yerel seçimlerindeki belediye başkan adaylarını duyurdu. Cumhur İttifakına vurgu yaparak açıklamalarına başlayan Mersinli, şöyle konuştu: "İç ve dış tehditlerin ağırlaştığı bu süreçte Cumhur İttifakı 15 Temmuz 2016 FETÖ'nün teşebbüs ettiği hain darbede işgal hareketi sonrasında Türkiye'nin maruz kaldığı saldırılar ve Türkiye'yi zayıflatarak uluslararası operasyonlara açık hale getirmeye yönelik her türlü faaliyete karşı Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin yerli ve milli bir duruşuyla tarihi birliktelik olarak ortaya çıkmıştır. Şunun altını çizmek isterim, Cumhur İttifakı siyasi kaygılar ve ikbal hesapları üzerine değil, devletimizin bekası, milletimizin istikbali için milli menfaatler üzerine tesis edilmiş, siyaset ve partililer üstü milli bir mutabakattır. Birileri için ittifakla seçimle, sandıkla sınırlı olabilir. Ülke geleceği için yaptığımız ittifak, gelecek nesillere bırakacağımız stratejik bir kazanımdır. Cumhur İttifakı beka mücadelesinin en önemli dayanak noktalarından biridir. Cumhur İttifakı parti çıkarları ve günlük siyaset hesapları yapmaksızın tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ülküsüyle üniter devlet olan Türkiye Cumhuriyeti Devletini ilelebet yaşatma iradesidir"



31 Mart 2019 yerel seçimleri için Manisa'daki saha ve anket çalışmaları, aday tespit çalışmaları, temayül yoklamaları neticesinde Manisa'nın adaylarının belli olduğunu aktaran Mersinli, "Bilindiği üzere biz AK Parti olarak Büyükşehirde ve 6 ilçemizde aday çıkarmıyoruz. Cumhur İttifakı kapsamında Büyükşehirde MHP adayı Sayın Cengiz Ergün'ü ve MHP'nin göstereceği ilçelerimizde adaylarını destekliyoruz. Manisa için en iyisini en güzelini, en doğrusu yapmaya çalıştık, çalışıyoruz. 31 Mart 2019 seçimleri içinde aynı anlayışla en ideal isimlerle ve en iddialı projelerle hemşerilerimizin karşısına çıkmanın gayreti içinde olduk. Hemşehrilerimizin gönlüne girmiş, girdikleri her seçimle zaferle çıkmış, yaptıkları büyük hizmetlerle vatandaşlarımızın teveccühüne mazhar olmuş, 3.dönemini dolduran değerli Akhisar Belediye Başkanımız Salih Hızlı'ya ve Saruhanlı Belediye Başkanımız Hüseyin Yaralı'ya aynı şekilde 2 dönem üst üste belediye başkanı seçilen Köprübaşı Belediye Başkanımız Zafer Mergen'e yaptıkları güzel hizmetlerden dolayı partimiz ve hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum. Adaylarımızla, MHP teşkilatları ve AK Parti teşkilatlarının yanı sıra MHP'ye ve AK Parti'ye gönül vermiş gönüldaşlarımız omuz omuza çalışarak 31 Mart akşamı ittifakımızı zafere taşıyacaktır. Liderimiz, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ında ifade ettiği gibi; 'Cumhur İttifakı konusunda aramızdaki bu bağları kimse zayıflatmaya ben diye hareket etmeye kalkmayacağından, ben yok, biz varız ruhuyla hareket edeceğinden şüphemiz yoktur' diye konuştu.



AK Parti'nin Manisa'daki ilçe başkan adayları ise şöyle: "Ahmetli-Ahmet Alhan, Akhisar-Hüseyin Yaralı, Demirci-Selami Selçuk, Gölmarmara-Kamil Öz, Gördes- Muhammed Akyol, Kırkağaç-Yaşar İsmail Gedüz, Köprübaşı-Regaip Topuz, Saruhanlı-Burhan Tezcan, Soma-Ali Tulup, Şehzadeler- Ömer Faruk Çelik, Yunusemre-Mehmet Çerçi". - MANİSA

