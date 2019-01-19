AK Parti Manisa adaylarını açıkladı
1 saat önce
Manisa'da 11 ilçede belediye başkanı adayı gösteren AK Parti, büyükşehir belediyesi ve 6 ilçede ise MHP'nin adayını destekleyecek.
Manisa
'da 11 ilçede belediye başkanı adayı gösteren AK Parti, büyükşehir belediyesi ve 6 ilçede ise MHP
'nin adayını destekleyecek.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 01:40
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