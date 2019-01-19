Son Dakika Haberleri: AK Parti Manisa adaylarını açıkladı

AK Parti Manisa adaylarını açıkladı

1 saat önce

Manisa'da 11 ilçede belediye başkanı adayı gösteren AK Parti, büyükşehir belediyesi ve 6 ilçede ise MHP'nin adayını destekleyecek.

AK Parti Manisa adaylarını açıkladı, System.String[]
Manisa'da 11 ilçede belediye başkanı adayı gösteren AK Parti, büyükşehir belediyesi ve 6 ilçede ise MHP'nin adayını destekleyecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 01:40 

MHP, Manisa, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşinin Başka Kadın ile Düğün Yaptığını Öğrenince Boşanmaktan Vazgeçti Mustafa Barış'ın Quaresma Hayali Gerçekleşti

Beşiktaş, Akhisarspor'u Deplasmanda 3-1 Mağlup Etti Uzman Doktordan Sağlık Bakanlığı İçin Çarpıcı Tespit: Amblemindeki Yılan Figürü Tıp Sembolü Değil
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 14:57:05. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Manisa adaylarını açıkladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]