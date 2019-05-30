AK Parti Manisa'da 400 evde gönül sofrası kurdu

Geçtiğimiz yıl da 400 evde 400 iftar programı yapan AK Parti Manisa İl Teşkilatı bu sene de geçen yılki ulaştığı aile sayısını koruyarak 400 evde 400 iftar programı gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz yıl da 400 evde 400 iftar programı yapan AK Parti Manisa İl Teşkilatı bu sene de geçen yılki ulaştığı aile sayısını koruyarak 400 evde 400 iftar programı gerçekleştirdi.



AK Parti Manisa İl Teşkilatı bu sene 400 evde 400 iftar programı yaparak başta şehit ve gazi aileleri olmak üzere vatandaşların iftar sofrasına konuk oldu. Başkan Berk Mersinli ve teşkilat üyeleri konuk oldukları evlerde gıda kolilerini ailelere teslim ederken, çocuklara da çikolata ve oyuncak dağıtarak sevindirdi. Gerçekleştirilen etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti İl Başkanı Mersinli, Ramazan ayının maneviyat yüklü bir ay olduğunu hatırlatarak, önümüzdeki yıllarda da bu programlarını devam ettireceklerini açıkladı. Başkan Mersinli, "AK Parti il yönetimi olarak 17 ilçedeki teşkilatlarımız, gençlik kollarımız, kadın kollarımız, belediye meclis üyelerimiz, belediye başkanlarımız, tüm teşkilat üyelerimizle beraber 400 ailemizle iftar programımızı bu yıl da gerçekleştirdik. Bu ailelerimiz şehit gazi yakınlarımız, dul ve yetim ailelerimiz ve ihtiyaç sahibi ailelerimiz. Sosyal yardımlaşmadan tespit ettiğimiz bu ailelerimizle bu akşam bir arada olduk. Bu ailelerimizle birlikte iftarımızı açtık. Gönül soframızı paylaştık. Şu ana kadar tespit ettiğimiz 400 haneye, il, ilçeler, kadın kollarımız, gençlik kollarımız ve partimizin tüm neferleriyle birlikte aynı anda gittik. Ailelerimizin bizlere kapılarını açtıklarından dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bu tür etkinliklerimizi önümüzdeki yıllarda da devam ettirmek istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız" - MANİSA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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