Son Dakika Haberleri: AK Parti Manisa İl Başkanı Mersinli, görevi bıraktı
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AK Parti Manisa İl Başkanı Mersinli, görevi bıraktı

6 saat önce

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, parti içerisinde yeni bir görev aldığını belirterek Manisa'daki görevini bıraktığını açıkladı.

AK Parti Manisa İl Başkanı Mersinli, görevi bıraktı, System.String[]

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, parti içerisinde yeni bir görev aldığını belirterek Manisa'daki görevini bıraktığını açıkladı.

Mersinli, yazılı açıklamasında 17 yıl boyunca gençlik kollarından başlayarak partinin çeşitli kademelerinde hizmet verdiğine işaret etti.

İl Başkanlığı görevinden istifasını 12 Kasım 2019 itibarıyla sunduğunu aktaran Mersinli, "Zamanında bırakmanın bir erdem olduğuna inandığım için, işgal ettiğimiz makamlar milletin bize emaneti olduğu düsturuyla emaneti bir başka arkadaşa bırakma talebimi Genel Merkez Teşkilat Başkanlığına ilettim. Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla 12 Kasım 2019 Salı günü itibariyle istifamı Genel Merkez Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir'e ilettim." ifadelerini kullandı.

AK Parti'ye hizmete devam edeceğine dikkati çeken Mersinli, "Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir tarafından MKYK Üyemiz, Antalya Milletvekilimiz, Marmara Bölgesinden sorumlu Teşkilat Başkan Yardımcısı Sayın Mustafa Köse'nin ekibi içerisinde koordinatör olarak görevlendirildim." açıklamasında bulundu.

Mersinli, Manisa'daki görev süresince birlikte mesai harcadığı çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

AK Parti, Mersinli, Manisa, Politika

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:20 Kaynak: AA
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