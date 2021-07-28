AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, anketleri değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, gündeme getirilen kamuoyu araştırmalarının sonuçlarının iktidarı zayıflatmak bağlamında gelişigüzel kullanıldığını ancak 2023 seçimlerinin AK Parti açısından en kolay seçim olacağını düşündüğünü söyledi.

Manisa'da görev yapan basın mensuplarıyla Şehzadeler Park'ta bir araya gelen Hızlı, burada yaptığı açıklamada Hükümetin koronavirüs salgını sürecini iyi yönettiğini söyledi.

Teşkilat olarak 2023 seçimlerine hazırlandıklarını anlatan Hızlı, şöyle konuştu:

"2023 seçimlerinin daha özel bir anlamı var. Türkiye çok güçlü bir şekilde yürüyüşüne devam ediyor ama 2023 seçimlerindeki sonuç itibariyle bu yürüyüşünü devam ettirmesi gerekiyor. Kamuoyunun sürekli konuştuğu anketler, spekülasyonlar var. Bunların iktidarı zayıflatmak bağlamında gelişi güzel kullanıldığını düşünüyorum. Muhalefetin kullandığı veriler ile bizim kullandığımızı veriler arasında büyük farklar var. Vatandaşımız ile sahada temas ettiğimizde bu durum çok farklı. 2023 seçimlerine kadar oluşturulmuş olan siyasi iklim içerisinde zor bir süreç bizi bekliyor. Fakat her şeye rağmen 2023 seçimlerinin AK Parti açısından en kolay seçim olacağını düşünüyorum. 2023'e kadar sıkı bir çalışma göstereceğiz. En güçlü tarafımız, öyle bir sağduyulu milletimiz var ki temas ettiğimizde en zor şartları bile geçiren esnaflarımız bize bu durumdan güçlü bir şekilde çıkacağımızı söylüyor."

Yerel siyasette de yaptıkları hizmetlerle Manisa'ya değer katacaklarını aktaran Hızlı, şunları kaydetti:

"Manisa'da söylediğimiz bir şey var. Büyük bir varlığa sahibiz. En önemlisi demografik yapı ve insan kaynağımız. Fakat çok önemli de bir potansiyelimiz var. Bu potansiyelin hep birlikte çok iyi yönetilmesi gerekiyor. Bu bağlamda bu şehrin bir eylem planın yapılmasına ilişkin söylediğimiz bir şey vardı. Bu konuyu sayın valimiz ile de paylaştık. Kendisi de bu konuda çok kapsamlı çalışmaya adım attı. Bütün Manisa dinamikleri ile birada eylem planı gerçekleşecek. Hiçbir alanın boş bırakılmadığı tamamen kendi dinamikleri ile oluşturulacak bir çalışma başlatıldı. Bu çalışma sonrasında Manisa bahsettiğimiz potansiyeli ülkemizin hizmetine sunacak. Bu konuda atılmış ve atılacak adımlar var. Biz de teşkilat olarak katkı sunmak istiyoruz. Bunun teori anlamında katkısında bulunduk. Bu çalışma önemli bir örnek teşkil edecek."