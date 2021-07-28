Üye Girişi
AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, anketleri değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, anketleri değerlendirdi Açıklaması

28.07.2021 15:10
AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, anketleri değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, gündeme getirilen kamuoyu araştırmalarının sonuçlarının iktidarı zayıflatmak bağlamında gelişigüzel kullanıldığını ancak 2023 seçimlerinin AK Parti açısından en kolay seçim olacağını düşündüğünü söyledi.

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, gündeme getirilen kamuoyu araştırmalarının sonuçlarının iktidarı zayıflatmak bağlamında gelişigüzel kullanıldığını ancak 2023 seçimlerinin AK Parti açısından en kolay seçim olacağını düşündüğünü söyledi.

Manisa'da görev yapan basın mensuplarıyla Şehzadeler Park'ta bir araya gelen Hızlı, burada yaptığı açıklamada Hükümetin koronavirüs salgını sürecini iyi yönettiğini söyledi.

Teşkilat olarak 2023 seçimlerine hazırlandıklarını anlatan Hızlı, şöyle konuştu:

"2023 seçimlerinin daha özel bir anlamı var. Türkiye çok güçlü bir şekilde yürüyüşüne devam ediyor ama 2023 seçimlerindeki sonuç itibariyle bu yürüyüşünü devam ettirmesi gerekiyor. Kamuoyunun sürekli konuştuğu anketler, spekülasyonlar var. Bunların iktidarı zayıflatmak bağlamında gelişi güzel kullanıldığını düşünüyorum. Muhalefetin kullandığı veriler ile bizim kullandığımızı veriler arasında büyük farklar var. Vatandaşımız ile sahada temas ettiğimizde bu durum çok farklı. 2023 seçimlerine kadar oluşturulmuş olan siyasi iklim içerisinde zor bir süreç bizi bekliyor. Fakat her şeye rağmen 2023 seçimlerinin AK Parti açısından en kolay seçim olacağını düşünüyorum. 2023'e kadar sıkı bir çalışma göstereceğiz. En güçlü tarafımız, öyle bir sağduyulu milletimiz var ki temas ettiğimizde en zor şartları bile geçiren esnaflarımız bize bu durumdan güçlü bir şekilde çıkacağımızı söylüyor."

Yerel siyasette de yaptıkları hizmetlerle Manisa'ya değer katacaklarını aktaran Hızlı, şunları kaydetti:

"Manisa'da söylediğimiz bir şey var. Büyük bir varlığa sahibiz. En önemlisi demografik yapı ve insan kaynağımız. Fakat çok önemli de bir potansiyelimiz var. Bu potansiyelin hep birlikte çok iyi yönetilmesi gerekiyor. Bu bağlamda bu şehrin bir eylem planın yapılmasına ilişkin söylediğimiz bir şey vardı. Bu konuyu sayın valimiz ile de paylaştık. Kendisi de bu konuda çok kapsamlı çalışmaya adım attı. Bütün Manisa dinamikleri ile birada eylem planı gerçekleşecek. Hiçbir alanın boş bırakılmadığı tamamen kendi dinamikleri ile oluşturulacak bir çalışma başlatıldı. Bu çalışma sonrasında Manisa bahsettiğimiz potansiyeli ülkemizin hizmetine sunacak. Bu konuda atılmış ve atılacak adımlar var. Biz de teşkilat olarak katkı sunmak istiyoruz. Bunun teori anlamında katkısında bulunduk. Bu çalışma önemli bir örnek teşkil edecek."

Salih Hızlı, Şehzadeler, AK Parti, Manisa, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, anketleri değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Şener'den aşısız çalışmak isteyenler için uyarı: 48 saatte bir PCR testi yaptırsınlar 15:12 Bilim Kurulu Üyesi Şener'den aşısız çalışmak isteyenler için uyarı: 48 saatte bir PCR testi yaptırsınlar Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu ibra edildi 15:08 Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu ibra edildi Türk futbolu Genel Kurul'da karıştı! TFF Başkanı, Ali Koç'a gönderme yaparken Burak Elmas'a teşekkür etti 14:46 Türk futbolu Genel Kurul'da karıştı! TFF Başkanı, Ali Koç'a gönderme yaparken Burak Elmas'a teşekkür etti
Akşener, İYİ Parti'nin oy oranını açıklayıp hedeflerini de duyurdu: Yüzde 16'lık bir partiyi, yüzde 20 seviyesine çıkartmak istiyoruz 14:38 Akşener, İYİ Parti'nin oy oranını açıklayıp hedeflerini de duyurdu: Yüzde 16'lık bir partiyi, yüzde 20 seviyesine çıkartmak istiyoruz Son Dakika: Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını çıktı! 3 mahalle boşaltıldı 14:19 Son Dakika: Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını çıktı! 3 mahalle boşaltıldı TFF Genel Kurulu'nda kürsüye çıkan Ali Koç sert konuştu: Ahlaksızlar! 14:13 TFF Genel Kurulu'nda kürsüye çıkan Ali Koç sert konuştu: Ahlaksızlar!
Ece Üner'in yerine geldi! Show Ana Haber'den artık Dilara Gönder sorumlu 13:32 Ece Üner'in yerine geldi! Show Ana Haber'den artık Dilara Gönder sorumlu Yağmur'un katili cinayet anlarını anlatırken kan dondurdu: Eve çağırıp darp ettim, bayıldıktan sonra da defalarca bıçakladım 13:23 Yağmur'un katili cinayet anlarını anlatırken kan dondurdu: Eve çağırıp darp ettim, bayıldıktan sonra da defalarca bıçakladım

Son Dakika Haberleri
15:10 Nefes almak zorlaşacak! İstanbul'da 31 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında hissedilen sıcaklık 50 derece olacak
15:08 Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu ibra edildi
14:43 Manavgat alevlere teslim! Vatandaşlar su şişeleriyle müdahale ediyor
14:37 Akşener, İYİ Parti'nin oy oranını açıklayıp hedeflerini de duyurdu: Yüzde 16'lık bir partiyi, yüzde 20 seviyesine çıkartmak istiyoruz
14:25 MHP Esenler İlçe Başkanı Suat Yılmaz görevinden istifa etti! Suriye'den silahlı fotoğraf paylaşıp muhalefeti hedef almıştı
14:20 Son Dakika! Artvin'deki selde kaybolan Serdar Yiğit'in cansız bedeni bulundu
14:19 Son Dakika: Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını çıktı! 3 mahalle boşaltıldı
14:15 Eski futbolcu Emre Aşık, çocuklarına şiddet uygulamaktan hapis cezasına çarptırıldı
14:12 TFF Genel Kurulu'nda kürsüye çıkan Ali Koç sert konuştu: Ahlaksızlar!
13:23 Bir günde iki eve giren gaspçıları, kullandıkları bıçak yakalattı
Sri Lanka'da bir evin arka bahçesinde 100 milyon dolar değerinde safir taşı bulundu Sri Lanka'da bir evin arka bahçesinde 100 milyon dolar değerinde safir taşı bulundu         
15:14
Nefes almak zorlaşacak! İstanbul'da 31 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında hissedilen sıcaklık 50 derece olacak Nefes almak zorlaşacak! İstanbul'da 31 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında hissedilen sıcaklık 50 derece olacak         
15:10
Manavgat alevlere teslim, belediye başkanının çaresizliği ekrana yansıdı: Neyle mücadele ettiğimizi bilmiyoruz Manavgat alevlere teslim, belediye başkanının çaresizliği ekrana yansıdı: Neyle mücadele ettiğimizi bilmiyoruz         
15:06
Manavgat alevlere teslim! Vatandaşlar su şişeleriyle müdahale ediyor Manavgat alevlere teslim! Vatandaşlar su şişeleriyle müdahale ediyor         
14:44
MHP Esenler İlçe Başkanı Suat Yılmaz görevinden istifa etti! Suriye'den silahlı fotoğraf paylaşıp muhalefeti hedef almıştı MHP Esenler İlçe Başkanı Suat Yılmaz görevinden istifa etti! Suriye'den silahlı fotoğraf paylaşıp muhalefeti hedef almıştı         
14:26
Eski futbolcu Emre Aşık, çocuklarına şiddet uygulamaktan hapis cezasına çarptırıldı Eski futbolcu Emre Aşık, çocuklarına şiddet uygulamaktan hapis cezasına çarptırıldı         
14:15
İhmalkar aile bebeğini dondurmacıda unuttu! Yarım saat sonra gelen ailenin rahat tavırları tepki topladı İhmalkar aile bebeğini dondurmacıda unuttu! Yarım saat sonra gelen ailenin rahat tavırları tepki topladı         
13:39
İstanbul'da tepki toplayan olay! Yabancı uyruklu kişiler askeri üniformalarla görüntülendi İstanbul'da tepki toplayan olay! Yabancı uyruklu kişiler askeri üniformalarla görüntülendi         
13:28
Son Dakika! Son bir haftada vaka sayısının en çok arttığı iller Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis ve Giresun oldu Son Dakika! Son bir haftada vaka sayısının en çok arttığı iller Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis ve Giresun oldu         
11:54
Alex Teixeira'nın paylaşımı Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı Alex Teixeira'nın paylaşımı Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı         
11:52
Rumen şarkıcı Otilia Bruma,cinsel ilişki itirafıyla ülkesinde gündeme oturdu Rumen şarkıcı Otilia Bruma,cinsel ilişki itirafıyla ülkesinde gündeme oturdu         
10:59
Mimarlar Odası verdiği hukuk mücadelesini kazandı! Anıtkabir'e konulan otomatlar kaldırıldı Mimarlar Odası verdiği hukuk mücadelesini kazandı! Anıtkabir'e konulan otomatlar kaldırıldı         
10:48
Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri geldi Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri geldi         
09:53
Demet Akalın'da sessiz kalmadı, isyan etti: 3.5 milyon Afgan geliyormuş, ne yapacağız? Demet Akalın'da sessiz kalmadı, isyan etti: 3.5 milyon Afgan geliyormuş, ne yapacağız?         
09:49
İmamoğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a destek vermedi: O tür söylemleri kabul etmiyorum İmamoğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a destek vermedi: O tür söylemleri kabul etmiyorum         
09:39
Taliban, Afganistan'lı komedyen Nazar Mohammad'i boğazını keserek öldürdü Taliban, Afganistan'lı komedyen Nazar Mohammad'i boğazını keserek öldürdü         
09:34
Bill Gates Bodrum'a demir attı! Akşam yemeği için gittiği restoranda 80 bin liralık hesap ödedi Bill Gates Bodrum'a demir attı! Akşam yemeği için gittiği restoranda 80 bin liralık hesap ödedi         
09:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2021 15:21:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, anketleri değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement