Son Dakika Haberleri: AK Parti Manisa İl Başkanlığına Salih Hızlı atandı
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AK Parti Manisa İl Başkanlığına Salih Hızlı atandı

6 saat önce

AK Parti Manisa İl Başkanlığına, eski Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı'nın atandığı bildirildi.

AK Parti Manisa İl Başkanlığına Salih Hızlı atandı, System.String[]

AK Parti Manisa İl Başkanlığına, eski Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı'nın atandığı bildirildi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, geçen hafta istifa eden Berk Mersinli'nin yerine Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olurlarıyla Salih Hızlı'nın atandığı bildirildi.

Açıklamada, "Başkanımıza yeni görevinde başarılar diler, ülkemiz, Manisa'mız ve ilçelerimiz adına hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadesine yer verildi.

Salih Hızlı, AK Parti, Akhisar, Manisa, Politika

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 06:08 Kaynak: AA
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