Son Dakika Haberleri: AK Parti Manisa Milletvekili Baybatur, Kula'da

AK Parti Manisa Milletvekili Baybatur, Kula'da

32 dakika önce

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, seçim çalışmaları kapsamında Kula ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, seçim çalışmaları kapsamında Kula ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Baybatur, Cumhur İttifakı Kula Belediye Başkan Adayı Hüseyin Tosun'u ziyaret etti. Kula Belediyesindeki ziyarette konuşan Baybatur, seçim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini belirtti.

Cumhur İttifakı'na sımsıkı bağlı olduklarının altını çizen Baybatur, " Türkiye'ye kurulmak istenen tuzakları, Türkiye'yi Suriye, Irak gibi yapmak isteyenlere fırsat vermeden, onların kurmuş oldukları tuzaklara onları düşürerek inşallah burada önemli bir netice alacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Hüseyin Tosun da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "31 Mart akşamı inşallah Kula ve Manisa'da sizlere hayırlı sonuçlar vereceğiz. Rabbim çıktığımız bu yolda bizleri utandırmasın inşallah." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:15 Kaynak: AA

Milletvekili, AK Parti, Manisa, Kula, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oktay Vural, İsim Vermeden AK Partili İki İsmi Yerden Yere Vurdu CHP'den Biji Mansur Yazısına Suç Duyurusu: Yazıyı Yazan Gökçek'le Çalışmış

AK Parti'nin İlk Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış: Hükümet Suriye'de 2 Hata Yaptı AK Parti Adayı Yıldırım, CHP Adayı İmamoğlu'nun Çağrısına Yanıt Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 22:47:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Manisa Milletvekili Baybatur, Kula'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]