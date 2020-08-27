AK Parti Manisa Milletvekili Baybatur: "Üzüm üreticilerimizin eli güçlendi" - Son Dakika

AK Parti Manisa Milletvekili ve MKYK Üyesi Murat Baybatur, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) 2020 yılı kuru üzüm alım fiyatının, 9 numara için kilogramı 12,5 lira olarak açıklanmasıyla üreticinin elinin güçlendiğini kaydetti.

Murat Baybatur, yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 12 lira 50 kuruş olarak açıkladığı kuru üzüm fiyatını sevinçle karşıladıklarını ifade etti.

TMO ve TARİŞ'in bu fiyattan alım yapacak olmasının üreticiyi mutlu ettiğini ifade eden Baybatur, şöyle dedi:

"Piyasanın oluşmasında parametre olarak bakılan fiyat üreticinin yüzünü güldürdü. Önceki senelerde bir takım fırsatçıların kurdukları tuzaklarla üzüm fiyatlarını aşağıda tutma gayretinin devletin müdahale alımlarıyla bozuldu. Bu yıl 12 lira 50 kuruş üzerinden hem TMO hem de TARİŞ'in alım yapacak. Böylelikle üreticilerimizin eli güçlenirken fırsatçılara da meydan bırakılmayacak. Hükümet olarak kuru üzüm piyasasını açıkladığımız fiyatlardan aşağı düşürmemekte kararlıyız. Manisalı üzüm üreticimize bol kazançlı, verimli ve hayırlı bir sezon diliyorum."