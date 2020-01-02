AK Parti Manisa Milletvekili Özkan'dan Soma Termik Santrali açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Manisa Milletvekili Özkan'dan Soma Termik Santrali açıklaması - Son Dakika

AK Parti Manisa Milletvekili Özkan'dan Soma Termik Santrali açıklaması

6 saat önce

AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, 31 Aralık'ta kapatılan Soma Termik Santrali'nin konut ve iş yerlerinin ısıtılmasında kullanılan sıcak suyu temin etmesi nedeniyle 4 ünitesinin çalıştırılmasına izin verildiğini belirterek, bu süreçte yaklaşık 15 saat ısınma konusunda mağduriyet...

AK Parti Manisa Milletvekili Özkan'dan Soma Termik Santrali açıklaması, System.String[]

AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, 31 Aralık'ta kapatılan Soma Termik Santrali'nin konut ve iş yerlerinin ısıtılmasında kullanılan sıcak suyu temin etmesi nedeniyle 4 ünitesinin çalıştırılmasına izin verildiğini belirterek, bu süreçte yaklaşık 15 saat ısınma konusunda mağduriyet yaşayan vatandaşlardan özür dilediklerini ifade etti.

Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Soma Termik Santrali'nin de içinde bulunduğu 6 santralin çevresel eksikleri tamamlamaması nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 31 Aralık gecesi itibariyle kapatıldığını hatırlattı.

Bu santraller arasında Soma'nın ayrı bir konumunun bulunduğuna işaret eden Özkan, "İlçemizde 12 bin 500 konut ve işyeri, 13 okul binası ve kamu binaları, termik santral aracılığıyla gelen sıcak suyla ısıtılmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak milletvekillerimiz ve valimizle birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile bir dizi görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak Soma halkının kış mevsiminde mağduriyet yaşamaması için termik santralin 4 ünitesinin çalıştırılmasına izin verilmiştir. Bu süreçte yaklaşık 15 saat kadar ısınma konusunda mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızdan özür diliyorum" diye konuştu.

Özkan bundan sonraki süreçte santralin çevresel yükümlülükleri yerine getirmesi konusunu takip etmek olduğunu da ifade etti.

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Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 10:14 Kaynak: AA
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