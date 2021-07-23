AK Parti Manisa Milletvekili Özkan, Demirci'yi ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Manisa'nın Demirci ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Mehmet Ali Özkan, ilçede devlet hastanesinde tedavi gören hastalara geçmiş olsun ziyaretinde bulunarak bayramlarını tebrik etti.

Parti teşkilatını ziyaret eden Özkan, Demirci Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Çiftçi ve yönetim kurulu üyeleriyle de bir araya geldi.

Özkan, AK Parti Demirci İlçe Başkanı Mehmet Acar ile Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk'u makamında ziyaret etti.

Demirci Belediyesinde ilçedeki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya gelen Özkan, talepleri dinledi.

Özkan, daha sonra Belediye Başkanı Selami Selçuk ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Acar ile Demirci Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya'nın torununun sünnet merasimine de katıldı.