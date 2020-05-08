AK Parti Manisa Milletvekili Özkan:

AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Soma'da doğalgazın kullanımına başlanmasının en önemli ayağı olan lisans anlaşmasının yapıldığını bildirdi.

Özkan, yaptığı açıklamada, ilçenin doğal gaza kavuşması için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ile uzun süredir devam eden görüşmelerin sonuç verdiğini, lisans anlaşması ile çalışmaların daha da hızlanacağını belirtti.

Doğal gazın bölgesel ısıtma sistemine alternatif olmadığını, Soma OSB için ve santral ateşlemesi için önemli olması sebebiyle hızlandırıldığını aktaran Özkan, şunları kaydetti:

"Doğalgazı sadece ısınma aracı olarak düşünmek hata olur. Soma'nın kalkınması için atılması gereken adımları bir puzzle olarak düşünürsek, en önemli parça doğal gazdır. Doğal gaz, özellikle son yıllarda üzerinde çalıştığımız Soma Organize Sanayi Bölgesi projemizin de geleceğine yön verecektir. Çünkü yatırımcılar, yatırım yapacakları bölgeyi seçerken en önemli maliyetlerden biri enerji olduğu için bölgenin enerji alt yapısına bakıyorlar. Bu yüzden doğal gazın varlığı, ilçemizi büyük yatırımcılar için cazibe merkezi haline getirecek."