AK Parti'li Özkan'dan Soma OSB'si için tarih

AK Parti Manisa Milletvekili Av. Mehmet Ali Özkan, yıl başından sonra Soma Organize Sanayi Bölgesinde inşaat faaliyetlerinin başlayabileceğini söyledi.

Soma Organize Sanayi Bölgesinde parselasyon çalışmalarının ardından başlayan alt yapı çalışmaları ile bölgeye yoğun ilgi olduğunu belirten Özkan, "Geride kalan 3 aylık süreçte 48 sanayi parselinin büyük bölümünün yer tahsisi yapıldı. Sanayi bölgemize cam, gıda, ambalaj ve maden makineleri üretimi alanlarından bir çok firma başvuruda bulundu. Soma Organize Sanayi bölgesinde en geç yılbaşından sonra fabrika inşaatlarının başlayacağını tahmin ediyoruz." dedi.

OSB'nin faaliyete geçmesi ile bölgede istihdam çeşitliliğinin de artacağına dikkat çeken Özkan, şunları söyledi:

"Soma'da uzun yıllardır beklenen Organize Sanayi Bölgesinde artık sona yaklaştık. Sanayi alanlarının büyük kısmının tahsis edilmiş olmasına rağmen bir çok firma ön başvuruda bulundu ve bu talepler günden güne artıyor. Yakın zaman içerisinde toplanacak olan Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetinde genişleme kararı alınması ve süratle genişleme alanıyla ilgili çalışmalara başlanması isabetli olacaktır. Soma Organize Sanayi Bölgesi'nin kuruluş aşamasından bu güne kadar emek veren herkese katkılarından ötürü teşekkür ediyorum." - MANİSA