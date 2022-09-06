AK Parti'li Aydemir, yağıştan zarar gören üzüm sergilerini inceledi - Son Dakika
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AK Parti'li Aydemir, yağıştan zarar gören üzüm sergilerini inceledi

06.09.2022 16:33
AK Parti'li Aydemir, yağıştan zarar gören üzüm sergilerini inceledi

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Manisa'da yağıştan dolayı sergideki üzümleri zarar gören çiftçilere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Manisa'da yağıştan dolayı sergideki üzümleri zarar gören çiftçilere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Saruhanlı ilçesine bağlı Mütevelli, Gümülceli ve Koldere mahallelerinde inceleme yapan Aydemir, oluşan zararla ilgili TMO ile irtibat kurduklarını ifade etti.

Çiftçilere geçmiş olsun dileklerini ileten Aydemir, "Devletimiz, bugüne kadar hiçbir afette vatandaşlarımızı yalnız bırakmadı, bugün de yaşanan afetten dolayı üzümleri zarar gören hemşehrilerimizin yanındadır." dedi.

Aydemir, daha sonra Salihli'nin düşman işgalinden kurtuluşu yıl dönümü etkinliklerine katılarak bu ilçede temaslarda bulundu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti'li Aydemir, yağıştan zarar gören üzüm sergilerini inceledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'li Aydemir, yağıştan zarar gören üzüm sergilerini inceledi - Son Dakika
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