AK Parti Manyas İlçe Kadın Kolları Başkanı Sayraç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde tedavi gördüğü hastanede 38 yaşında hayatını kaybeden AK Parti Manyas İlçe Kadın Kolları Başkanı Nimet Sayraç'ın cenazesi defnedildi.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve diyabet hastalığı da bulunan Sayraç, tedavi altına alındığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Düğün organizasyonu işiyle de uğraşan, Manyas Belediyespor antrenörü Harun Sayraç'ın eşi iki çocuk annesi Nimet Sayraç için Manyas Çarşı Camisinde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Manyas Müftüsü Abdullah Bostan tarafından kıldırılan cenaze namazına, Sayraç'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Manyas Kaymakamı Koray Çelik, Belediye Başkanı Tancan Barçın, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Güney Marmara Koordinatörü İbrahim Koman ve vatandaşlar katıldı.

Nimet Sayraç'ın cenazesi daha sonra ilçe mezarlığında toprağa verildi.