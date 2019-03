AK Parti Mardin'de Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

Yerel seçimlere az bir süre kala Mardin 'de çalışmalarına hız veren AK Parti , il, ilçe, gençlik ve kadın teşkilatları ile birlikte saha çalışmalarını sürdürüyor. Mardin'de vatandaşların huzurun devamlılığı için AK Parti'ye ilçe ve köylerde yoğun bir talep gösterdiğini belirten AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç , bu seçimde vatandaşın desteği ile iddialı olduklarını kaydetti.İl başkanlığında gazetecilere açıklamalarda bulunan AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, seçim çalışmalarımız tüm alanlarda ve ilçelerde pozitif bir şekilde devam ettiğini söyledi. Gün geçtikçe desteğin bir kartopu edası ile büyüyerek devam ettiğini ifade eden Kılıç, "Bize gösterilen ilgi alaka ve samimiyeti biz sahada görüyoruz. Allah'ın izni ile 31 Mart seçimlerine kadar bunları devam ettireceğiz. 15 günlük bu süreci çok yoğun bir şekilde mesai harcayarak tüm ekibimizle birlikte, teşkilatımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız ve milletvekillerimiz, bakanlarımız ile sahadayız ve kalan süreci Allah'ın izni ile iyi değerlendiriyoruz. Hedefimize ulaşmak için bu süreci yoğun bir şekilde kullanacağız" dedi. HDP 'nin mitinglerinde heyecan kalmadığını ve eskiden dolup taşan meydanların boş kaldığını kaydeden Kılıç, şöyle devam etti: Kızıltepe 'de yapılan mitingi gördük. Ben o gün Kızıltepe'de herhangi bir heyecanı görmedim, herhangi bir kalabalığı görmedim. Günlük sıradan Kızıltepe'nin yaşamış olduğu bir gün gördük. O gün için meydanda pek fazla kimse yoktu, eskiden meydanlar dolup taşardı ama bugün Ahmet Türk 'ün ve ekibinin bu kadar ilgi görmediğini gördük. Bu şunu gösteriyor, eğer geçmiş dönemde Ahmet Türk'ün yaptığı seçim çalışmalarında, geçmiş dönemdeki ilgi alakayı görmüyorsa son iki yıl içerisinde kendisinin yaptıklarına bakması lazım. Vatandaşa herhangi bir hizmet üretemediler, vatandaşa hizmet götüremediler, yeni yatırımlar deniliyor peki geçmişte neler yaptılar ve önümüzde ki süreçte nasıl bir çalışma yapacaklar biz bunlarla ilgili herhangi bir proje görmedik. Bizim adaylarımız çıktı onlarca proje ifade ettiler. Büyükşehir belediye başkan adayımız 99 tane projeden bahsediyor ve onun üstüne birkaç tane daha proje ekleyerek yüzü aşkın proje ile sahalarda. Bunların projeleri vardı da biz mi bilmiyoruz? Bunu neden meydanlardan saklıyorlar bunu neden halktan saklıyorlar. Tabii ki gerçekçi olmak lazım siyasette, siyaset geçmiş dönemde yapılanları vatandaş unutmaz ve vatandaş ona karşı tepkisini 31 Mart seçimlerinde gösterecektir.""Kararsızların desteğini alacağız"Açıklanan anketlere itibar etmediğini kaydeden Kılıç, şu ifadeleri kullandı:"Biz sahadayız ve sahayı dinliyoruz. Sahada biz şunu görüyoruz, şuan da AK Parti'nin bir adım daha önde olduğunu ve kararsızların dağılımı ile birlikte Allah'ın izni ile açık ara bu seçimi alacağız. Seçmenin oylarına Yaşanabilir bir Mardin için, Mardin'in de tüm diğer iller gibi tüm diğer ilçeler gibi Kızıltepe'nin ve diğer ilçelerinde diğer ilçeler gibi sosyal donatı alanları olan yaşanabilir, gençlik merkezleri, kadın yaşam merkezleri ile spor alanları ile tenis kortları ile anılacak gençlerimizin zaman ayırabileceği, kadınlarımızın üretim yapabilecekleri ev hanesine katkı sunabilecekleri alanlar oluşturma adına biz vatandaşın oyuna talibiz.""Kayyumlarla sağlanan huzur ve hizmetleri vatandaş görüyor"Yapılan yanlışları artık vatandaşların gördüğünü aktaran Kılıç, "Vatandaşlarımız kendileri bizzat her gittiğimiz yerlerde bize katılarak destek oldular. Biz kırsalı ziyaret ettik 3 veya 5 araçla yola çıktığımız zaman bir bakıyoruz son köye gittiğimiz zaman 20 veya 25 araç oluyor kendi istekleri ile bize eşlik ediyorlar. Her bulunduğumuz ve gittiğimiz yerde sevgi gösterileri ile karşılaşıyoruz. Daha önce gittiğimiz köylerde ki coşkuyu heyecanı biz bu dönemde çok daha fazla görüyoruz. Vatandaşı çok daha azimli görüyoruz. Vatandaşla iletişim noktasında bir sıkıntımız yok. Biz bu seçime iyi hazırlanıyoruz vatandaşın teveccühünü biz orada görüyoruz ki vatandaş bir şeye aç huzura, istikrara aç. Son dönemlerde özellikle kayyumların yapmış olduğu hizmetlerle birlikte ve güvenlik güçlerinin sağlamış olduğu güven ortamı ile birlikte vatandaşlarda bir rahatlama var bir deşarj olma hali var biz bunu vatandaşın yüzünde ve gözünde görüyoruz. Çocukların gözünde bunu görüyoruz. Dolayısı ile hiç kimse huzursuz, nahoş, bombaların patladığı bir ortamda hiç kimse yaşamını devam ettirmek istemez, bizim vatandaşımızda elbette o yönde kararını verecektir" diye konuştu.HDP seçmenine çağrıHDP'li seçmenlerin terörist olarak nitelendirilmesini kınayan İl Başkanı Kılıç, konuşmasını şöyle tamamladı:"Cumhurbaşkanımızın bunu söylemesi özellikle bölgede bunu söylemesi çok önemliydi. Biz bunu her platformda dile getiriyoruz, biz HDP'li seçmenin hiçbir zaman terörist olduğunu iddia etmedik öyle bir iddia içerisinde bulunmadık. Biz şunu dedik sadece herkes fikir dünyasında hürdür herkes inanç dünyasında özgürdür herkes istediği gibi yaşar, siyasi parti temsilcileri de demokratik yollarla seçilir ve demokrasi çerçevesi içerisinde hareket ettiği müddetçe legal olarak biz görürüz ve bu yönde hareket ederiz. Burada HDP seçmenleri geçmiş dönemlerde bize de oy vermiştir. Burada HDP seçmenini terörist olarak algılamak çok yanlış ve abesttir. Bizim hiçbir zaman böyle bir iddiamız olmadı zaten Cumhurbaşkanımız bunu açık ve net bir şekilde söyledi. Biz HDP'li seçmenlerin de huzurun ve istikrarın devamı noktasında Mardin'e katkılar sunabileceğini ve Mardin'de ki değişimin, dönüşümün ve inşa sürecinde onlarla birlikte katkı sunabileceklerine inanıyoruz. Önümüzde ki süreçte AK Parti iktidarını onlarla birlikte sağlayabileceğimize inanıyoruz. Biz elbette ki bütün vatandaşlarımıza eşit bir şekilde yaklaşıyoruz ve bütün vatandaşlarımız bizim nezdimizde gözümüzde eşittir. Bunu terörist olarak ilan eden kişilere sormak lazım bizim böyle bir düşüncemiz olmadı. Biz hiçbir zaman Kürt halkı için kötü niyetli art niyetli bir düşünce içerisinde olmadık. Biz zaman zaman bir araya geliyoruz, oturuyoruz, düğün ortamlarında sohbet ortamlarında taziyelerde bir araya geliyoruz. Biz hiçbir zaman böyle bir ayırım içerisine girmedik ve bu ayırımı yapanları da kınıyoruz." - MARDİN