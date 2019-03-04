AK Parti Mardin Gençliği Her İlçede Stand Açtı

AK Parti Mardin İl Gençlik Kolları Başkanlığı, 31 Mart yerel seçim süreci boyunca partilerinin 17 yıldır Türkiye'de ve dışarıda yapmış olduğu icraatlarının bulunduğu ve tüm adayların tanıtımının yer aldığı broşürlerin dağıtımı için ilçelere tanıtım stantları kurdu.

AK Parti Mardin İl Gençlik Kolları Başkanlığı, 31 Mart yerel seçim süreci boyunca partilerinin 17 yıldır Türkiye'de ve dışarıda yapmış olduğu icraatlarının bulunduğu ve tüm adayların tanıtımının yer aldığı broşürlerin dağıtımı için ilçelere tanıtım stantları kurdu.



AK Parti Mardin İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Özkan büyükşehir ve 17 ilçede kurdukları bu stantlarda, Genel Başkanları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Mart Perşembe günü Mardin'de gerçekleştireceği büyük mitingi de duyurduklarını söyledi. Özkan, "AK Partimizin 17 yıl boyunca yapmış olduğu eşsiz yatırımların bulunduğu ve büyükşehir ile 17 adayımızın projelerinin yer aldığı broşürleri vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Amacımız her vatandaşımıza ulaşarak AK belediyeciliğin memleketimiz için ne kadar önemli olduğunu göstermek ve bölgemizin AK Parti'ye olan gereksiniminin çok üst düzeyde olduğunu kanıtlamaktır" dedi.



Stantları ziyaret eden AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, gençlik kollarının yaptığı bu çalışmaya teşekkür etti. Kılıç, "Amacımız tüm halkımıza ulaşarak AK Parti'yi ve çok değerli adaylarımızı tanıtmaktır. Bizler geçmişte çok sıkıntılar çekmiş ve AK Parti belediyecilik anlayışından yoksun kalmış tüm bölgelerimizi AK Parti belediyeciliğiyle tanıştırmak istiyoruz. Tüm çalışmalarımız bu yöndedir. 7 Mart'ta inşallah, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle düzenleyeceğimiz mitingin hazırlık çalışmalarını süratle sürdürüyoruz. Gerçekleştireceğimiz bu mitingimize tüm halkımızı bekliyoruz" diye konuştu. - MARDİN

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