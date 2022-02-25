AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç, Derik ilçesini ziyaret etti - Son Dakika
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AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç, Derik ilçesini ziyaret etti

25.02.2022 11:50
AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç, Derik ilçesini ziyaret etti

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, Derik ilçesine ziyarette bulundu.

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, Derik ilçesine ziyarette bulundu.

Kılıç, beraberindeki partililerle ilçenin kırsal Dikmen, Gamir, Subaşı, Demirli, Çavuşlu Mahallelerini ziyaret ederek, muhtar ve vatandaşlarla görüştü.

Teşkilat olarak özverili çalışmanın kendilerini mutlu ettiğini belirten Kılıç, halka hizmet şiarıyla AK Parti'de siyaset yapmanın ve emek harcamanın her zaman gurur verici olduğunu söyledi.

Kılıç, şöyle konuştu:

"Teşkilatlarımızla durmadan hareket eden yapımızla sürekli bir yerlerde olmak, nerede olursa olsun vatandaşımızın güvenini kazanmak yaptığımız önemli hususların başında gelmektedir. Yönetimdeki her bir arkadaşımızın hizmet aşkıyla çalışması, çabalaması, memleketinde bir çivi dahi olsa çaktığını görmek bizleri her zaman heyecanlandırmıştır. Her mahallemizin sıkıntılarını ve yapılması gereken hizmetleri not ettik. İnşallah gerekli hassasiyet çerçevesinde mahallelerle ilgili notlarını aldığımız tüm sıkıntıları çözme çabası içerisinde olacağız. Çünkü her bir vatandaşımızın sıkıntısı bizim sıkıntımız, derdi bizim derdimizdir."

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Faruk Kılıç, AK Parti, Subaşı, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç, Derik ilçesini ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç, Derik ilçesini ziyaret etti - Son Dakika
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