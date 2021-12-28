AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç, esnafı ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, esnafı ziyaret etti, ekonomik gelişmelerle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Kılıç, beraberindeki partililerle esnafı ziyaret ederek, yeni ekonomi paketi ile ilgili bilgilendirici broşür dağıttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ekonomi paketini, Mardin merkez ve tüm ilçelerde vatandaşlara anlattıklarını ifade eden Kılıç, şunları kaydetti:

"Türkiye sağlam ve güçlü ekonomisiyle rol model ülkeler arasında en üst seviyedeki yerini korudu. Üretime yönelik yapılan hamleler sonucunda üretimin ve istihdamın sürekli artacağını, işsizliğin kökünün kurutulacağını dile getirdik. Bundan sonra hiçbir vatandaşımız kur daha yüksek olacak kaygısına kapılmayacak."

Kılıç, bu bilgilendirme çalışmalarını kırsalda yaşayan vatandaşlarla da paylaşacaklarını belirtti.