AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç kırsal mahalleleri ziyaret etti

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, kırsal mahallelere ziyarette bulundu.

Kılıç ve beraberindeki partililer, Kızıltepe, Yeşilli ve Artuklu ilçelerine bağlı kırsal mahallelerde vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaretler kapsamında vatandaşlarla bayramlaştıklarını ve gönül birliğini sıklaştırdıklarını belirten Kılıç, AK Parti'nin teşkilatlarına önem verdiğini ve kapılarının herkese açık olduğunu kaydetti.

AK Parti'nin gönüllerin partisi olmaya devam edeceğini ifade eden Kılıç, şöyle konuştu:

"Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çizgisi doğrultusunda hareket ederek tevazu ve samimiyeti eksik etmeden ilerliyoruz. Kapımız her vatandaşımıza açıktır. Ayrılığa, fitneye ve ihanete yer vermeden çıktığımız bu kutlu yolda halkımızın da yoldaşlığıyla daha yıllar boyu ülkemize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Bayram boyunca merkez ve kırsal mahallelerimizde muhtarlarımızın, bölgemizin bazı ileri gelenleri ve vatandaşlarımızla bir arada olduk. Bayramlarımızın manevi duygusuna uygun bir şekilde üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirme gayreti içerisinde olduk. Zaman mefhumu gözetmeksizin her yerde olmaya özen gösteriyoruz."