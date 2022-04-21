AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç, Mazıdağı ilçesini ziyaret etti - Son Dakika
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AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç, Mazıdağı ilçesini ziyaret etti

21.04.2022 15:09
AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç, Mazıdağı ilçesini ziyaret etti

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, Mazıdağı ilçesine ziyarette bulundu.

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, Mazıdağı ilçesine ziyarette bulundu.

İlçede ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında ziyaret gerçekleştiren Kılıç, partililerle esnaf ziyareti gerçekleştirdi, vatandaşlarla sohbet etti, iftar programına katıldı.

Ramazan ayını vatandaşlarla yaşama gayreti içerisinde olduklarını belirten Kılıç, programlar çerçevesinde halkla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ramazanın her gününü bereketli geçirdiklerini aktaran Kılıç, ramazan ayı bitene kadar da vatandaşlarla bir araya geleceklerini kaydetti.

Kılıç, şöyle konuştu:

"Partimizin yapmış olduğu icraatları vatandaşlarımıza anlatma fırsatı yakalıyoruz. Ayrıca her türlü talep ve sıkıntıların da dile geldiği bu buluşmalarda vatandaşımızı daha yakından tanımış oluyoruz. Mazıdağı ilçemiz yapı itibariyle verimli topraklara sahip bir yer. İnşallah tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimiz hükümetimizin etkin politikası ve hibe destekleriyle daha verimli ürünler elde edecekler. Hem esnaflarımıza yönelik yenilikler hem de çiftçilerimizin daha kaliteli ürünlere sahip olmaları için desteklemeler devam edecek."

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Faruk Kılıç, AK Parti, Mazıdağı, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç, Mazıdağı ilçesini ziyaret etti - Son Dakika


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