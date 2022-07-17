AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç, Midyat ilçesinde ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç, Midyat ilçesinde ziyaretlerde bulundu

17.07.2022 13:26
AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç, Midyat ilçesinde ziyaretlerde bulundu

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, Midyat ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, Midyat ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Kılıç, beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış ve partililerle önceki dönem ilçede seçilmiş belediye başkanlarını ziyaret etti.

Ziyaretler kapsamında istişare gerçekleştirdiklerini belirten Kılıç, şunları söyledi:

"Şenköy, Söğütlü, Çavuşlu, Gelinkaya, Acırlı, Yolbaşı beldelerimizin önceki dönem belde başkanlarını ziyaret ederek istişarelerimizi gerçekleştirdik. Değerli büyüklerimizin engin tecrübelerinden faydalanmak ve onların sorunlara bakış açılarını önemseyerek hareket etmek ve aynı zamanda ortak fikirlerle meselelerin üstüne gitmek en akılcı yoldur. AK Partimiz 20 yıldır çatısı altında siyaset yapmış her bir ferdimizin bilgi, birikim ve tecrübesi sayesinde devam etmektedir."

YORUMLAR
500
AK Parti Milletvekili Balık'tan Baskil'e ziyaret AK Parti Milletvekili Balık'tan Baskil'e ziyaret
Kaynak: AA

Faruk Kılıç, AK Parti, Hisarcık, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç, Midyat ilçesinde ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:17 Bursa'da "park yeri" tartışmasında kan dökülmüştü: Bir kişiyi öldüren, bir kişiyi yaralayan zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı
13:13 Engin Özkoç'tan 15 Temmuz gecesine ait paylaşım: Erdoğan telefonun arkasına sığınıp saklanırken CHP'liler Meclis'in kapısını açıyordu!
13:06 Eşi benzeri görülmemiş bir deniz canlısı keşfedildi! Garip kolları olan canlı büyük ilgi çekti
12:56 Muğla'da feci kaza! Şarampole yuvarlanan ve alev alan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti
12:54 Kurban Bayramı ile ilgili "Canlıları keserek bayram olmaz" diyen Ataol Behramoğlu, üniversitedeki görevinden alındı
12:50 Motosikletini ayağıyla süren vatandaşı görenler "pes artık" dedi! O anlar kameralara yansıdı
12:42 Fenerbahçe'nin yeni transferi Arao'nun üzerine pano devrildi! Brezilyalı neye uğradığını şaşırdı
12:40 İngiltere'de Afrika Kara Salyangozu paniği! Menenjit bulaştırıp ölümcül olabiliyorlar...
12:37 Dünyanın gözü kulağı bu üçlü zirvede! Türkiye, İran ve Rusya'nın gerçekleştireceği zirvede ana gündem maddesi Suriye
12:28 Barcelona'da Xavi krizi! Son 5 yılda İran'ı ziyaret ettiği için ABD'ye alınmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2022 13:32:15. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç, Midyat ilçesinde ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement