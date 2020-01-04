AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç muhtarlar ile bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç muhtarlar ile bir araya geldi - Son Dakika

AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç muhtarlar ile bir araya geldi

6 saat önce

Ak Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, Mazıdağı ilçesindeki muhtarlara bir araya geldi.

AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç muhtarlar ile bir araya geldi, System.String[]

Ak Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, Mazıdağı ilçesindeki muhtarlara bir araya geldi.


Mazıdağı İlçe Kültür Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilen muhtarlarla buluşma ve istişare toplantısına Ak Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, Mazıdağı İlçe Başkanı Zeki Yetiştiren, İlçe Koordinatörü Muharrem Çakar, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. İl Başkanı Faruk Kılıç ve parti yöneticileri, merkez ve kırsal mahalle muhtarlarının dilek ve temennilerini dinledi, sorunlar ve çözüm önerileri üzerinden görüş alışverişinde bulundu. Kırsal mahallelerin muhtarları toplantıda söz alarak sorunlarını dile getirdi. Muhtarlara hitap eden Kılıç, muhtarların dertlerini dinlemek, sorun ve sıkıntılarına çare olmak için sık sık bir araya gelerek çözümler üreteceklerini söyledi. Kılıç, "AK Parti Mardin teşkilatı olarak sizler için daima hazır olacağız. Çünkü bizlere sunduğunuz taleplerin tamamının vatandaşın ve mahallenin sorunlarının olduğunu biliyoruz. İnşallah bizler elimizden geldiği kadarıyla sorunu çözebiliyorsak biz çözeceğiz, üst makamlara iletmemiz gerekiyorsa iletiriz. Yeter ki vatandaşımızın huzurunu bozacak, yaşam alanını kısıtlayacak her türlü olumsuzluğu bertaraf etmiş olalım" dedi.


Program çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - MARDİN

Faruk Kılıç, AK Parti, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 04:48 Kaynak: İHA
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