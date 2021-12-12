AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç muhtarlarla görüştü - Son Dakika

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, Kızıltepe ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Kızıltepe Muhtarlar Ofisinde düzenlenen toplantıya, Türkiye Muhtarlar Konfederasyon Başkan Yardımcısı Hatip Şaran, AK Parti Kızıltepe İlçe Başkanı Bülent Şahin ve yönetim kurulu üyeleri ile mahalle muhtarları katıldı.

Çeşitli platform ve toplantılarda kırsal ve merkez mahalle muhtarlarıyla sık sık bir araya geldiklerini belirten Kılıç, mahalle muhtarlarının sıkıntılarını, vatandaşların önerilerini dinlediklerini söyledi.

Kılıç, "Burada her muhtarımız mahallesi ile ilgili konuları tek tek dile getirdi. Konularla ilgili karşılıklı değerlendirme fırsatı yakaladık. Faydalı bir toplantı gerçekleştirdik. İnşallah değerli muhtarlarımızın özverili katkılarıyla tüm mahallelerimizin olası sorunlarını çözmek için el birliğiyle çalışacağız." dedi.