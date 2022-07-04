AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç, pazarda esnafı ziyaret etti

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, merkez Artuklu ilçesinde pazarda esnaf ziyaretinde bulundu.

Kılıç, beraberinde AK Parti Artuklu İlçe Başkanı Serdal Bağış ve partililerle esnafı ziyaret etti, alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya geldi.

Kılıç, küresel anlamda etkili olan ekonomik krizin etkilerinin azaltılması için AK Parti'nin yürüttüğü çalışmaları vatandaşlarla paylaştıklarını ifade ederek, partilerine gösterilen ilgiden dolayı esnaf ve vatandaşlara teşekkür etti.