AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç'tan 23 Nisan mesajı - Son Dakika

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kılıç mesajında, TBMM'nin açılışı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nın ülke ve dünya çocuklarına armağan edilişinin 100. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

23 Nisan'ın önemine değinen Kılıç, şöyle devam etti:

"Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın daha güzel, daha güçlü yarınlara ulaşmalarındaki tüm engellerin ortadan kaldırılmasıyla Cumhuriyetimize olan inancımız daha da pekişmiştir. İnşallah bundan sonra ki tüm süreçlerde ülkemizin bekası, milletimizin ve çocuklarımızın geleceği için bizlere bırakılan mirasa sahip çıkarak ve yarınlarımıza da ulaştırmak için elimizden gelen her çabayı sarf edeceğiz. Koronavirüsle mücadele içerisinde olduğumuz bu günlerde bile 23 Nisan heyecanımız asla dinmemiştir.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle bu yılki kutlamaların evlerde, balkonlarda kısıtlı olarak gerçekleşeceğini aktaran Kılıç, "İnşallah en kısa zamanda bu salgından kurtulmayı ümit ediyoruz. 23 Nisan etkinliklerini önümüzdeki yıllarda tekrar alanlarda ve salonlarda olacak şekilde kutlamak ümidiyle tüm çocuklarımızın 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.