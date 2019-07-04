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AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç'tan darp edilen hekimlere ziyaret

1 saat önce

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, usulsüz reçete yazmadıkları için darp edilen doktor eşler Davut ve Ayşe Sakız çiftini hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç'tan darp edilen hekimlere ziyaret, System.String[]
AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, usulsüz reçete yazmadıkları için darp edilen doktor eşler Davut ve Ayşe Sakız çiftini hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, AK Parti Nusaybin İlçe Başkanı Latif Özel, AK Parti Derik İlçe Başkanı Süleyman Karahan ve teşkilat üyeleri ile birlikte usulsüz reçete yazmadıkları gerekçesiyle darp edilen doktor Davut ve Ayşe Sakız çiftini Mardin Devlet Hastanesinde ziyaret ederek, geçmiş olsun temennilerinde bulundu. İki doktorun usulsüz bir şekilde reçete isteyen hasta yakınları tarafından darp edilmesine tepki gösteren AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, "İnsanımızın sağlığını korumak için ellerinden gelen her çabayı sarf eden doktorlarımıza yapılan bu saldırı asla kabul edilebilecek bir durum değildir. Yapılan bu saldırıyı esefle ve üzüntüyle kınıyorum. Sağlık en hassas olduğumuz konuların başında gelmektedir. Toplum adına sağlık hizmeti sunan sağlık çalışanlarının bu ve buna benzer şiddet olaylarına maruz kalmaları en başta toplumu etkileyen büyük bir etkendir. Bizler bu konuya olan duyarlılığımızı yineliyor, saldırıya maruz kalan doktorlarımıza da Allah'tan acil şifalar diliyoruz" dedi. - MARDİN
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:23 Kaynak: İHA
Faruk Kılıç, Nusaybin, AK Parti, Mardin, Güncel
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