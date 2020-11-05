AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç'tan kongrelere ilişkin açıklama - Son Dakika

AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç'tan kongrelere ilişkin açıklama
05.11.2020 14:23
AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, partilerinin kentte yapılan kadın kolları kongrelerini 15 Kasım'a kadar tamamlayacağını söyledi.
AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, partilerinin kentte yapılan kadın kolları kongrelerini 15 Kasım'a kadar tamamlayacağını söyledi.
Kongrelerin büyük ilgi ile yapıldığını aktaran Kılıç, "15 Kasım'a kadar tamamlayacakları ilçe kadın kolları kongrelerinin Kovid-19 tedbirleri olan mesafe, hijyen ve maske kurallarına uyularak gerçekleştirildiğini belirtti.
Kılıç, Bu vesileyle partimizi yalnız bırakmayan bütün AK Partili kadınlarımıza teşekkür ediyorum. AK Parti kurulduğu günden bu yana bünyesinde bulunan yaklaşık 6 milyon üyesiyle kadınlara en büyük önemi veren parti olmuştur. Her zorlukta ve şartta kadınlarımızın yanında durarak birçok alanda daha aktif olmalarını sağlamıştır." dedi.
Son Dakika Hayvansever kadın, köpek mamalarını ve kaplarını çalan hurdacıya beyzbol sopasıyla saldırdı Süt fabrikasında skandal görüntüler! Kazanın içinde banyo yapıp, sosyal medyada paylaştı İzmir'de avukatın deprem anındaki soğukkanlılığı pes dedirtti! O anlar kamerada İran Cumhurbaşkanı ABD başkanlık seçiminde tarafını belli etti: İran, Trump döneminde tarihinde hiç görmediği kadar zor günler geçirdi Lazio taraftarları Vedat Muriç'i yerden yere vurdu: Tamamen para israfı Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'tan İzmir'e bir milyon maske yardımı İki can aldı, öz abisini yaraladı! Öldürdüğü arkadaşlarıyla fotoğrafları ortaya çıktı