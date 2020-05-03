AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç'tan Mardin Barosu'na tepki - Son Dakika

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, verdiği hutbedeki ifadeleri nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı eleştiren Ankara, İzmir ve Diyarbakır barosuna destek veren Mardin baro yönetimini kınadı.

AK Parti İl Başkanı Kılıç, yaptığı açıkalamada, Mardin Barosu da İslami hedef alan saldırıya eşlik ederek Ankara, İzmir ve Diyarbakır baroları ile dayanışma içerisinde olduklarını beyan etmesini kınadığını belirterek, şöyle dedi:

"Dinimizce haram ve yasak sayılan bu eylemi savunmak asla Müslümanlıkla hatta birçok inanca uymamakla beraber tarihte de görülüyor ki toplumları helaka kadar götürmektedir. Mardin halkı olarak inancımıza ters olan, haram olan bu tür sapkınlıkları savunan hiç bir zihniyeti meşru görmediğimiz gibi özelikle de Mardin'den bir kurumun bu İslam karşıtı kervana katılması kabul edilebilir değildir. Bu saldırının asıl olarak inancımıza, dinimize yönelik olduğunu dolayısıyla toplumu germek, toplumda kin ve nefreti yaymak maksatlı olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Toplumumuzun hiçbir değeri ile bağdaşmayan, ısrarla bu milletin diniyle, kültürüyle çatışma içerisinde olanların bu tavrını şiddetle kınıyoruz.

Mardin Barosu'nun temel işlevinin meslek örgütü olduğunu dile getiren Kılıç, "Üyelerinin farklı din, inanç ve görüşlere sahip olduğu şehrimiz barosu; bu konuda kurumsal yapısının gereklerinin dışına çıkıp, sadece bir kesimin fikirlerini esas almıştır. Buna binaen bu açıklamanın dışında bulunan avukatlara çağrım, Mardin'de mesleklerini icra eden her avukatı töhmet altında bırakan bu açıklamalara gerekli cevabı vermeleridir." ifadelerini kullandı.