AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç'tan Mazıdağı esnafına ziyaret

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, beraberindeki heyet ile birlikte Mazıdağı ilçesini ziyaret ederek esnafla bir araya geldi.



Burada AK Parti Mazıdağı İlçe Başkanı Zeki Yetiştiren ve partililerle bir araya gelen Kılıç, daha sonra esnafı ziyaret etti. Esnafı gezip sorunlarını dinleyen Kılıç, çözüm noktasında çeşitli adımlar atılacağını bildirdi.



Daha sonra konuşan Kılıç, çeşitli çalışmalar kapsamında Mazıdağı'na geldiklerini söyledi. Kılıç, "Esnafla bir araya gelerek sıkıntı ve temennilerini dinledik. Bizlere olan teveccüh ve desteklerini dile getiren Mazıdağılı kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah kendilerinin sıkıntısını çözmek için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. AK Parti olarak en önemli amacımız her zaman vatandaşımızın yanında olmak, dertleriyle dertlenmek, hizmetlerini görmektir. AK Parti işte bu şiarla 18 yıldır halkın teveccühüne mazhar olmuş tek partidir" dedi.



Kılıç ve beraberindekiler daha sonra AK Parti Yönetim Kurulu üyesi İlhami Belek'in annesinin taziyesine katılarak Belek'e başsağlığı diledi. - MARDİN