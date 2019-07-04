AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç'tan Midyat'a ziyaret

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, Midyat'ı ziyaret etti.

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, Midyat'ı ziyaret etti.

Kılıç, partisinin Midyat İlçe Başkanlığında düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısında yönetim kurulu üyeleri ve ilçe başkanlarıyla bir araya geldi.

Daha sonra Midyat Belediyesine geçen Kılıç, Belediye Başkanı Veysi Şahin ile görüştü.

Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Midyat Belediyesi ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) işbirliğiyle "Kadim Midyat Eski Kimliğine Kavuşuyor Projesi" kapsamında ilçedeki 500 yıllık tarihi çarşı ile 200 yapının yenileme çalışmalarının sürdüğünü belirten Şahin, belediye destek hizmet binası için de çalışmalara başladıklarını söyledi.

6-8 Eylül'de "Uluslararası Midyat Kültür Sanat Festivali" düzenleyeceklerini ifade eden Şahin, Midyat'ın tanıtımı için çalıştıklarını, bu anlamda uzun soluklu sürdürülebilir projelerin önemli olduğunu vurguladı.

Başkan Kılıç da, kısa sürede yürütülen bu çalışmalardan dolayı Şahin'i kutlayarak, hayata geçirilecek projelerle ilçenin çekim merkezi haline geleceğini aktardı.

Kılıç ve beraberindeki partililer daha sonra ilçede yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

MHP'li belediye başkanı, T.C. ibaresini belediyenin tabelasına ekledi

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostan: " Abartılacak ve radikal değişimler olmayacak.

AK Parti Grup Başkanı'ndan "kabine revizyonu" ve "sistem tartışması" ile ilgili önemli açıklama

Ankara'da 9 kişinin öldüğü YHT kazasıyla ilgili bilirkişi raporu: Kazanın 3 nedeni var