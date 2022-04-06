AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç'tan ramazana yönelik açıklama - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç'tan ramazana yönelik açıklama

06.04.2022 14:05
AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç'tan ramazana yönelik açıklama

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, ramazan ayının birlik, beraberlik, bereket ve yardımlaşma ayı olduğunu, bu ayın her anını vatandaşlarla geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, ramazan ayının birlik, beraberlik, bereket ve yardımlaşma ayı olduğunu, bu ayın her anını vatandaşlarla geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Kılıç, yaptığı açıklamada, siyaset anlayışlarında ziyaret, muhabbet ve kucaklaşma olmazsa olmazları arasında olduğunu kaydetti.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkede de etkisini gösteren salgın nedeniyle çalışmaları mesafe kurallarına uygun şekilde yapmaya çalıştıklarını aktaran Kılıç, "Fakat bu bizlerde farklı bir hüzne sebep olmaktan öteye gitmedi. Pandemi sürecini de en aza indirgemişken ve böylesi mübarek bir ayın içerisinde olmamız hasebiyle de birçok programda vatandaşlarımızın yanında olduk. İnşallah ramazan ayı boyunca da olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başta kent merkezi olmak üzere tüm ilçelerde çalışmalar yaptıklarını kaydeden Kılıç, şöyle devam etti:

"Gençlik kollarımızın il ve ilçelerimizin tamamında 'iftara 5 kala' sloganıyla iftara geç kalmış vatandaşlarımıza iftariyelik dağıtmaları, sosyal politikalar il başkanlığımız ve kadın kollarımızın sosyal hizmet anlayışı çerçevesinde maddi geliri düşük ailelerimiz başta olmak üzere yardım kolileri ve çeşitli yardımları dağıtmaları, gençlik kollarımızın teravih namazları çıkışı cami cemaatine tatlı ikramında bulunmaları başlıca etkinliklerimizdir. En önemlisi de vatandaşlarımızla aynı ortamda aynı sofrayı paylaşmaktır. Ramazan ayı boyunca yapacağımız etkinliklerle vatandaşlarımızla hasbihal ortamında aynı sofrayı paylaşmanın çabası içerisinde olacağız."

YORUMLAR
500
AK Parti'li Taşkın: 'Ramazan af ve merhameti öğrenme ayıdır' AK Parti'li Taşkın: 'Ramazan af ve merhameti öğrenme ayıdır' AK Gençlik'ten 'İftara beş kala' etkinliği AK Gençlik'ten 'İftara beş kala' etkinliği

Faruk Kılıç, AK Parti, Ramazan, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç'tan ramazana yönelik açıklama - Son Dakika


Son Dakika
14:20 Kadın motosiklet sürücüsü kasksız yakalanınca "Kask almaya param yetmedi" savunması yaptı
14:13 TFF'de başkanlık ibresi Hamit Altıntop'u gösteriyor!
14:11 Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Karadeniz'de 3. mayın alarmı, SAS timleri olay yerinde
13:58 Marmaray'a da zam geldi! En kısa taşıma ücreti 5.48 TL oldu
13:54 Putin'e son ölümcül darbe! ABD derine iniyor, Putin'in kızları da hedefte!
13:38 Eski belediye başkanı hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi
13:34 Pegasus'un sahibi Ali Sabancı, Galatasaray başkanlığına aday oluyor
13:21 AK Parti'den enflasyon formülü! 20 ürünün fiyatı sabitlenebilir
12:57 3 kadının itfaiye aracı kullandığı görüntülere ilişkin davada karar çıktı: Beraat!
12:40 İsmail Kartal'ın Arda Güler ile eğlenceli gol çalışması beğeni topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 14:27:42. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç'tan ramazana yönelik açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement