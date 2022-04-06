AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç'tan ramazana yönelik açıklama - Son Dakika

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, ramazan ayının birlik, beraberlik, bereket ve yardımlaşma ayı olduğunu, bu ayın her anını vatandaşlarla geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Kılıç, yaptığı açıklamada, siyaset anlayışlarında ziyaret, muhabbet ve kucaklaşma olmazsa olmazları arasında olduğunu kaydetti.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkede de etkisini gösteren salgın nedeniyle çalışmaları mesafe kurallarına uygun şekilde yapmaya çalıştıklarını aktaran Kılıç, "Fakat bu bizlerde farklı bir hüzne sebep olmaktan öteye gitmedi. Pandemi sürecini de en aza indirgemişken ve böylesi mübarek bir ayın içerisinde olmamız hasebiyle de birçok programda vatandaşlarımızın yanında olduk. İnşallah ramazan ayı boyunca da olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başta kent merkezi olmak üzere tüm ilçelerde çalışmalar yaptıklarını kaydeden Kılıç, şöyle devam etti:

"Gençlik kollarımızın il ve ilçelerimizin tamamında 'iftara 5 kala' sloganıyla iftara geç kalmış vatandaşlarımıza iftariyelik dağıtmaları, sosyal politikalar il başkanlığımız ve kadın kollarımızın sosyal hizmet anlayışı çerçevesinde maddi geliri düşük ailelerimiz başta olmak üzere yardım kolileri ve çeşitli yardımları dağıtmaları, gençlik kollarımızın teravih namazları çıkışı cami cemaatine tatlı ikramında bulunmaları başlıca etkinliklerimizdir. En önemlisi de vatandaşlarımızla aynı ortamda aynı sofrayı paylaşmaktır. Ramazan ayı boyunca yapacağımız etkinliklerle vatandaşlarımızla hasbihal ortamında aynı sofrayı paylaşmanın çabası içerisinde olacağız."