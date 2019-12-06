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AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç'tan Yeşilli ilçesine ziyaret
6 saat önce
AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, Yeşilli ilçesini ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:16 Kaynak: AA
AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, Yeşilli ilçesini ziyaret etti.
Kılıç, Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir ile ilçede yapımı tamamlanan Gençlik Merkezini gezdi.
Yeşilli Entegre Sağlık Merkezi ile bazı parkları da gezen Kılıç, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, Yeşilli'nin konumu ve görsel güzelliğiyle önem verdikleri ilçelerin başında geldiğini belirtti.
Kılıç, "Yeşilli ilçemizin daha da gelişmesi için elimizden gelen her türlü desteği sağlayacağız." dedi.
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