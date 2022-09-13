AK Parti Mardin İl Başkanlığından "Dargeçit'te esnafın kepenk kapattığı" iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Mardin İl Başkanlığından "Dargeçit'te esnafın kepenk kapattığı" iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

13.09.2022 11:46
AK Parti Mardin İl Başkanlığından "Dargeçit'te esnafın kepenk kapattığı" iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

AK Parti Mardin İl Başkanlığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 11 Eylül Pazar günü Dargeçit ilçesine gerçekleştirdiği ziyarette esnafın kepenk kapattığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

AK Parti Mardin İl Başkanlığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 11 Eylül Pazar günü Dargeçit ilçesine gerçekleştirdiği ziyarette esnafın kepenk kapattığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "Dargeçit esnafı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ziyaretini öğrenince kepenk kapattı" şeklindeki haberlerin tamamen asılsız olduğu bildirildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, AK Parti Mardin İl Başkanlığının, 'Dünden Bugüne Bugünden 2023'e Programı' kapsamında İl Gençlik Kollarının düzenlemiş olduğu 'Dargeçit Gençlik Buluşması'nın yapılacağı alana doğru ilerlerken günlerden pazar olmasına rağmen Dargeçit esnafımızın ve halkımızın yoğun sevgi gösterisine kayıtsız kalmayıp araçtan inmiş bu teveccühü karşılıksız bırakmamıştır. Esnafımızı ziyaret ettikten sonra 'Dargeçit Gençlik Buluşması'nın yapılacağı ve gençlerimizin yoğun ilgi gösterdiği program alanına yürüyerek devam etmiştir. Dargeçit esnafımızın teveccühü ve gençlerimizin 'Dargeçit Gençlik Buluşması'na gösterdiği ilgi AK Parti Mardin Teşkilatı olarak bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Aksi yönde çıkan haberler maksatlı, art niyetli, yalan ve iftiradır."

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Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Dargeçit, Mardin, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Mardin İl Başkanlığından 'Dargeçit'te esnafın kepenk kapattığı' iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Mardin İl Başkanlığından "Dargeçit'te esnafın kepenk kapattığı" iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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