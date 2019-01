AK Parti Mardin İl Başkanlığı Yönetiminde Süryanilere de Yer Verildi

AK Parti Mardin İl Başkanlığına Faruk Kılıç'ın atanmasının ardından yaklaşan yerel seçimler öncesinde kentte her kesiminden partililer yeni yönetimde yer buldu. İl Başkanı Faruk Kılıç yönetiminde yer alan Süryani vatandaşı Josef Göksun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve il başkanına teşekkür etti.AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, göreve getirilmesinin ardından Mardin'den herkesime ve özellikle gençlere siyasette yer verdiklerini belirterek yeni yönetimi oluşturdu. AK Parti İl Başkanlığında gazetecilere açıklamalarda bulunan Kılıç, kadim bir medeniyette farklı din, dil ve kültürlerin bir arada yaşadığını söyledi. Kılıç, "Yönetimi oluştururken bu hassasiyetleri dikkate aldık. Yönetimimiz içerisinde farklı dillerden farklı dinlerden arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımız kendilerini geliştirmiş, bu konuda yetiştirmiş kişilerdir. Bunlar içerisinde Kürt, Arap, Süryani, Türk kesimlerinin hepsini kapsayan kırsalı, şehir merkezini ve tüm ilçelerimizi kapsayan bir yönetim anlayışıyla biz bu yola girdik. Yönetimi oluştururken genç yetenekleri yetiştirme ve daha önce geçmiş yönetimlerde yer alan kişilerin deneyimlerinden, tecrübelerinden, faydalanmak istedik ve her kese yer verdik" dedi.Yeni yönetimi oluştururken Mardin'in dinamiklerini göz önünde bulundurduklarını belirten Başkan Kılıç, açıklamalarını şöyle sürdürdü:"31 Mart seçimlerinde ciddi bir enerji sarf edeceğini düşünerek oluşturduk bu yönetimi. Elbette daha deneyimli daha tecrübeli arkadaşlarımız var aramızda, ama bunları harmanlayarak biraz yaş ortalamasını düşürerek biz yönetimimizi oluşturmaya çalıştık. Yeni yönetimimizin inşallah Mardin'e hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Sadece Mardin'e hitap edecek değil, bölgenin demografik yapısını hitap edecek şekilde yönetimimizi oluşturduk."AK Parti Mardin İl Yönetim Kurulu Üyesi Süryani vatandaşı olan Josef Göksun da görevini layığı ile yerine getireceğini söyledi. Göksun, "Allah'ın bir insana iyilik yapması için fırsat verdiğini biliyoruz, o fırsatı değerlendirmek insanın kendi elinde. Aynı şekilde hizmet etmekte bir fırsattır, bu fırsatı değerlendirmek insanın kendi elindedir. Elime böyle bir fırsat geldi, inşallah bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğim. Öyle bir toplum içinde yaşıyoruz ki toplumu bölmek isteyen bir sürü kesim var, toplumu birbirinden ayrıştırmaya çalışan kesimler var. Böyle bir durumda milleti kenetlendirmek her kesime hitap etmek her kesimden insanları bir araya toplayıp hizmet etmelerini sağlamak için böyle bir fırsat verilmesinden dolayı Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MARDİN