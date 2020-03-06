AK Parti Mardin İl Başkanlığından CHP'li Özkoç'a tepki - Son Dakika

AK Parti Mardin İl Başkanlığı, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a yönelik sarf edilen sözleri kınayarak, Özkoç'u istifaya davet etti.

Türkiye'nin Suriye'de kendi halkını katleden zalim bir rejime ve terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele verdiğini belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçmekteyiz. Şehitlerimiz, gazilerimiz var. Milletimizin bu acıyla kalbi yanarken CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretler savurmuştur. Kendisini derhal istifaya davet ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın şerefi, onuru, haysiyeti 83 milyon vatandaşımızın, ülkemizin onuru, şerefi ve haysiyetidir. Bu hakaret sadece Cumhurbaşkanımıza değil onun temsil ettiği makama da yapılmıştır."

Basın toplantısına Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir ve partililer katıldı.