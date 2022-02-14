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AK Parti Mardin İl Başkanlığından meslek odalarına ziyaret - Son Dakika

AK Parti Mardin İl Başkanlığından meslek odalarına ziyaret

14.02.2022 12:14
AK Parti Mardin İl Başkanlığından meslek odalarına ziyaret

AK Parti Mardin İl Başkanlığı seçimleri tamamlanan meslek odalarını ziyaret ederek, yeni seçilen oda başkanlarını tebrik etti.

AK Parti Mardin İl Başkanlığı seçimleri tamamlanan meslek odalarını ziyaret ederek, yeni seçilen oda başkanlarını tebrik etti.

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç ve AK Parti Artuklu İlçe Başkanı Serdal Bağış ile il ve ilçe teşkilat yöneticilerinden oluşan heyet, seçimleri tamamlanan meslek odalarını ziyaret ediyor.

Kılıç, yeni seçilen oda başkanlarını tebrik ettiklerini ve Mardin için hayırlı hizmetlerde bulunmaları temenni ettiklerini belirterek, oda başkanları ve odaların yönetimi ile çeşitli konularda istişarelerde bulunduklarını ifade etti.

"AK Parti olarak sivil ayağın önemini bilerek hareket ediyoruz. Halkımızın nabzını ve durumunu en iyi bilen mercilerin başında bulunan sivil toplum kuruluşlarının önerileri çerçevesinde birçok atılımı gerçekleştirerek vatandaşımızın gönlünde yer ediniyoruz." diyen Kılıç, bundan sonraki süreçte de ziyaretlerin devam edeceğini aktardı.

Kılıç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini de ağırlamaktan büyük onur duyacaklarını belirtti.

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Faruk Kılıç, AK Parti, Artuklu, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Mardin İl Başkanlığından meslek odalarına ziyaret - Son Dakika


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