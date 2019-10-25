AK Parti Mardin İl Teşkilatından, sivil toplum kuruluşlarına ziyaret

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, beraberindeki partililerle sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

Kılıç, AK Parti Artuklu İlçe Başkanı Serdal Bağış ve il ile ilçe yönetimlerinden oluşan heyetle Artuklu Ziraat Odası, İlim Yayma Cemiyeti, Mardin Turizmciler Derneği, Mardin Esnaf Odaları Birliği, MÜSİAD ve KADEM'e bağlı şubeleri ziyaret ederek, yönetimleriyle bir araya geldi.

AK Parti Mardin Teşkilatı olarak çalışmalarının ve ziyaretlerinin günden güne artan bir gayretle yerine getirmeye çalıştıklarını belirten Kılıç, sadece seçimden seçime vatandaşına giden bir olgudan daha çok her çalışmanın içinde yer alarak, milletiyle hemhal olmuş bir iradeyle siyaseti sürdürdüklerini söyledi.

Bu amaçla sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ettiklerini kaydeden Kılıç, ziyaretlerde çeşitli konularda istişarelerde bulunduklarını bildirdi.

Kılıç, "Mardin'deki sanayici ve esnafın durumlarını analiz etme şansını bulduk. Gençlerimizin geleceğini şekillendirecek projelerin üretilmesi ve bir an önce hayata geçirilmesi gibi konuları ön planda tutmaya çalıştık. Yaptığımız tüm bu çalışmalar inşallah çeşitli raporlar neticesinde gerekli mercilere ivedilikle iletilecektir." dedi.