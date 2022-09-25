İsveç'te yaşayan Süryanilere Türkiye'ye yatırım daveti

AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya ve Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, İsveç'te yaşayan Süryanilerle bir araya gelerek, " Türkiye'ye yatırım yapmaları" çağrısında bulundu.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İsveç Bölge Başkanlığının davetlisi olarak İsveç'te bulunan AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, UID Almanya Genel Başkan Yardımcısı Ali Kılınç, Södetellje kentinde St Jacob Kilisesi ve St Afram Kilisesi'nde Süryanilerden oluşan heyetle buluştu.

Demirkaya, burada yaptığı konuşmada, Süryanilerden Türkiye'ye yatırım yapmalarını istedi.

Süryanilerin sorunlarını çözmeye devam ettiklerini vurgulayan Demirkaya, "Ben sizlerin geldiğiniz memleketlere geri dönmenizi ve oralara yatırım yapmanızı istiyorum. Bizim oradaki kiliselerin tapu sorunları birebir çözülüyor. Farklı sorunlarınız da çözülüyor. İnşallah siz de Türkiye'ye memleketinize dönersiniz, oralara yatırımlarınızı yaparsınız. Ben Kızıltepeliyim, orada da Süryani aileler var, onlarla da çok güzel diyaloğumuz ve dostluğumuz var." ifadelerini kullandı.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin ise Süryani kökenli vatandaşları "Türkiye'ye yatırım yapmaya" davet ederken, sorunların birer birer çözüldüğünü belirtti.

Sorunları takip etmenin görevleri olduğunun altını çizen Şahin, "Arazi itilafları olsun eski kiliseler olsun bunlar Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla yavaş yavaş çözülüyor. İnşallah bundan sonra da bir sorun olduğunda sorunları takip etmek bizim görevimiz. Sayın Demirkaya ile birlikte sizin sorunlarınızla ilgili bir dosya hazırlayıp İçişleri Bakanlığımıza İstanbul Metropolitimizle birlikte sunacağız." dedi.

Şahin, Mityat'ın açık hava müzesi niteliğinde olduğunu belirterek, "Uluslararası organizasyonlar ve yatırımlarla Midyat'ın tanıtımına katkıda bulunarak ilçemizi turizm merkezi haline getireceğiz." diye konuştu.

UID İsveç Bölge Başkanı Özer Eken de Türkiye'den gelen heyetle birlikte Stockholm'ün çeşitli bölgelerinde 3 gündür vatandaşların sorunlarını dinlediklerini ve not aldıklarını belirtti.

Eken, sorunları dinledikten sonra Türkiye'ye ileteceklerini söyledi.

Heyet daha sonra Södetelje Belediye Başkanı Boel Godne'i ziyaret ederek Midyat hakkında bilgi verdi.