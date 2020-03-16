AK Parti Mardin Milletvekili Dinçel, Başkan Şahin'i ziyaret etti - Son Dakika
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AK Parti Mardin Milletvekili Dinçel, Başkan Şahin'i ziyaret etti

6 saat önce

AK Parti Mardin Milletvekili Mimar Şehmus Dinçel, Midyat'ta geldi.

AK Parti Mardin Milletvekili Dinçel, Başkan Şahin'i ziyaret etti, System.String[]

AK Parti Mardin Milletvekili Mimar Şehmus Dinçel, Midyat'ta geldi.


Mardin Milletvekili Dinçel, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'i ziyaret ettikten sonra sokak sağlıklaştırma ve restorasyon alanı ile yeni hizmet kampüsünde incelemede bulundu.

Belediye Başkanı Şahin, sokak sağlıklaştırma ve restorasyon çalışmaları için Midyat ilçesinin gerçek kimliğine kavuşacağını söyledi.

Dinçel, belediyenin önemli projeleri uygulamaya geçirdiğini belirterek, "Belediyemiz örnek çalışmalara imza atıyor. Diğer belediyelerinde örnek alması gereken çalışmalar." dedi.

Başkan Şahin ise şöyle konuştu:

"Yeni kademe hizmet kampüsü nünde de inşaatı bitmek üzere. Kısa bir süre içerisinde taşınmayı planlıyoruz. Belediyenin bütün ihtiyacı araç-gereçlerin bakımı gibi faaliyetlerin yapıldığı merkez burası olacak. Bu projeyle beraber arkadaşlarımız daha konforlu, daha fonksiyonel çalışma alanına sahip olacak. Tesiste idari binanın yanı sıra belediyenin saha birimlerinin de olacağı bir merkez haline dönüşecek."

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Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:30 Kaynak: AA
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