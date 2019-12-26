AK Parti Mardin milletvekilleri Midyat Belediye Başkanı Şahin'i ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Mardin milletvekilleri Midyat Belediye Başkanı Şahin'i ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Mardin milletvekilleri Midyat Belediye Başkanı Şahin'i ziyaret etti

6 saat önce

AK Parti Mardin milletvekilleri Cengiz Demirkaya ile Şeyhmus Dinçel, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'i ziyaret etti.

AK Parti Mardin milletvekilleri Midyat Belediye Başkanı Şahin'i ziyaret etti, System.String[]

AK Parti Mardin milletvekilleri Cengiz Demirkaya ile Şeyhmus Dinçel, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'i ziyaret etti.


Şahin, makamında gerçekleşen ziyarette, belediye olarak hayata geçirdikleri projelere ilişkin bilgi verdi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şahin, hayata geçirdikleri projelerin ilçenin ekonomik, kültür, tarım, spor, turizm ve sanat gibi alanlarda gelişimine katkı sağladığını söyledi.

Demirkaya ve Dinçel de Şahin'i çalışmalarından dolayı tebrik ederek, AK Parti iktidarları döneminde ciddi bir büyüme ivmesi yakalayan Midyat'ın bu projelerle daha üst noktalara taşınacağını ifade etti.

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Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 07:56 Kaynak: AA
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