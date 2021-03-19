AK Parti Mardin milletvekilleri, Midyat'ta çeşitli ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

AK Parti Mardin Milletvekilleri Şeyhmus Dinçel ve Cengiz Demirkaya Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'i ziyaret etti.

AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış, İlçe Kadın Kolları Başkanı Muazzez Acar, Gençlik Kolları Başkanı Hekim Arslan Partisinin ilçe, kadın ve gençlik kolları üyeleriyle buluşan Milletvekilleri, daha sonra Midyat Belediye yeni Hizmet Kampüsü İdare Binasında Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'i ziyaret ettiler.

Midyat Belediye yeni Hizmet Kampüsü İdare Binasında Başkanı ziyaret eden Milletvekilleri, daha sonra hizmet kampüsünde incelmelerde bulundu.

Milletvekilleri ve beraberindeki partililer; Midyat Belediyesince Ulucami, Ortaçarşı mahallelerinde başlatılan 2. Etap sokak sağlıklaştırma çalışmaları, mağara ve Matiate Kazı ve Restorasyon Evi'nde incelemelerde bulundu. Burada yapılan çalışmaları inceleyen Milletvekilleri yetkililerden bilgi aldılar. Daha sonra, Belediye bünyesinde açılan Kadın ve Aile Merkezi'nde incelemelerde bulunarak, MİKAM Merkez yetkilerinden bilgi alarak, Bahçelievler Mahallesinde Midyat Belediyesi Spor Kompleksi'ne geçtiler. Burada da incelmelerini sürdüren milletvekilleri Belediye Başkanı Veysi Şahin'den genel bilgiler aldılar.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Veysi Şahin, Midyat'ta ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek Midyat için el birliğiyle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Başkan Şahin, "Biz Midyat olarak büyük bir spor salonuna ve Gençlik Merkezine ihtiyacımız var. Bize önerilen Gençlik Merkezi ve Salon ilçenin nüfusu ile orantılı değil. Bize Ankara'dan önerilen 500 kişilik Gençlik Merkezi ve Salon ihtiyacımızı karşılamıyor. Bize verileni tadil etmemiz lazım. Burada sizlerin emeği çok oldu. Ben Midyat halkı adına, partim adına Sayın Cumhurbaşkanımız, Bakanlarımız, il başkanımız ve sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum." Dedi.

İlçeye Kültür Merkezinin ihalesinin Pazartesi günü yapılacağını kaydeden Başkan Şahin, temeli atılacağı zaman milletvekillerini davet edeceklerini söyledi.

Başkan Şahin, Doğalgaz çalışmalarının devam ettiğini, Jandarma lojmanlarının yerini devraldıklarını, buraların yeşil alan, park olarak halka açık sosyal tesisleri yapacaklarını sözlerine ekleyerek, ilçede güzel işler yaptıklarını sözlerine ekledi.

Milletvekili Cengiz Demirkaya ve Şehmus Dinçel'de, kendilerine gösterdiği ilgi ve misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Milletvekilleri daha sonra Dargeçit ilçesine hareket etti.