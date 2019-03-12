AK Parti Mardin Teşkilatı Müşahit Eğitimlerine Başladı

AK Parti Mardin İl Başkanlığı'nca, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan mahalli seçimlerde görev alacak müşahitlere, sandık kurulu üyelerine, kat ve bina sorumlularına yönelik eğitim programlarına başlandı.

AK Parti Mardin İl Başkanlığı'nca, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan mahalli seçimlerde görev alacak müşahitlere, sandık kurulu üyelerine, kat ve bina sorumlularına yönelik eğitim programlarına başlandı.



AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan mahalli seçimlerde görev alacak müşahitler, sandık kurulu üyeleri, kat ve bina sorumlularına yönelik gerçekleştirilen eğitim programlarının başladığını söyledi. Kılıç, "Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) tarafından hazırlanan programlardaki amacımız, sandıklarımızı en iyi şekilde koruyarak hiçbir müdahaleye maruz bırakmamaktır. AK Parti olarak bizler yaptığımız tüm çalışmaları şeffaf bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Seçim günüde oy kullanma ve sayım işlemlerinin tamamının aslına uygun bir şekilde şeffaf olmasını arzuluyoruz. Çünkü AK Partinin misyonunda şeffaflık ve adalet unsurları çok önemlidir. İşte yapılan bu programlarda arkadaşlarımıza sandık günü neler yapmaları ve neleri yapmamaları gerektiği konularında bazı aktarımlarda bulunuyoruz. Mardin genelinde 3 bin 786 sandıkta 7 bin kişiye yakın görevli hazır bulunacak. Seçim günü sandıklarımızın başında bulunan görevli arkadaşlarımızdan tek isteğim, seçim sandıkta kazanılır şiarıyla hareket ederek sandıklara sahip çıkmalarıdır. Teşkilat olarak, süreç boyunca yaptığımız ve yapacağımız çalışmaların seçim günü sandıklarda herhangi bir sıkıntıya maruz kalmamaları için bu görevli arkadaşlarımızın görevlerini en iyi şekilde yapmaları gerekmektedir. Sandık başında bulunan arkadaşın üstlendiği görev en az sahalarda çalışanların yaptığı görev kadar önemlidir. Bizler her bir ferdin oyunu kutsal biliyor ve olaya bu ehemmiyetle yaklaşıyoruz. Bu nedenle her bir oyun müdahalesiz bir şekilde yerine ulaşması için, seçim günü yapacağımız gözetimlerin önemi büyüktür. Yaptığımız tüm eğitim programlarında salonların doluluk oranlarının çok yüksek olduğunu gördük. Bu çok sevindirici bir gelişmedir. Bu bağlamda programı düzenleyen SKM başkanlığımıza, eğitmenlerimize ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. İnşallah tüm teşkilatlarımızla birlikte aynı azim ve kararlıkla 31 Mart gününü sorunsuz bir şekilde atlatacağımıza olan inancım tamdır" dedi. - MARDİN

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