Son Dakika Haberleri: AK Parti Mardin teşkilatından Kafkas'a hayırlı olsun ziyareti
Son Dakika Güncel AK Parti Mardin teşkilatından Kafkas'a hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

AK Parti Mardin teşkilatından Kafkas'a hayırlı olsun ziyareti

6 saat önce

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç ve beraberindeki heyet, Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hakan Kafkas'ı ziyaret etti.

AK Parti Mardin teşkilatından Kafkas'a hayırlı olsun ziyareti, System.String[]

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç ve beraberindeki heyet, Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hakan Kafkas'ı ziyaret etti.


AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, AK Parti Mardin İl Koordinatörü Mehmet Erdoğan, AK Parti Derik İlçe Başkanı Süleyman Karahan, Yeşilli İlçe Başkanı Hayrettin Demir ve partililerden oluşan heyet eşliğinde Derik İlçe Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Derik Kaymakamı Hakan Kafkas'ı ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu. Ziyaret ile ilgili açıklamalarda bulunan Kılıç, Kafkas'a yeni görevinde başarılar diledi. Kılıç, "İnşallah bu yeni süreçte de elinden geleni yaparak Derik'e güzel hizmetlerde bulunacaktır. Derik konumu ve tarımsal özelliği itibariyle etkin ve önemli ilçelerimizin başında gelmektedir. Özellikle Şehit Kaymakamımız Muhammed Fatih Safitürk'ün de hayali olan, yağ oranı yüksek Derik zeytininin daha verimli şekilde yetiştirilmesi ve tanıtımının uluslar arası çapta yapılması konusunda el birliğiyle gerekli çalışmaları hızlandırmamız gerekir. Gençlere yeni iş sahaları oluşturmak ve yine hem çocuklara hem de gençlere yönelik spor komplekslerinin ve oyun alanlarının daha da geliştirilmesi için AK Parti Mardin teşkilatı olarak elimizden gelen her gayreti göstereceğiz. AK Parti olarak dün olduğu gibi bundan sonra da Derik'in, Mardin'in refahı ve huzuru için gayret ve çalışmalarımız aksamadan devam edecektir" dedi. - MARDİN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 04:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten EYT açıklaması: Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir
Son dakika: AK Parti'den ihraç talebi! Pelin Gündeş Bakır Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ahmet Sağlam istifa etti Ad ve soyadı değişikliği uygulamasını 3 yıl uzatan kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 23:05:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Mardin teşkilatından Kafkas'a hayırlı olsun ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]