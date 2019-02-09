AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı Seçim Tırı Hakkında Konuştu

AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı seçim tırı hakkında konuştuMUĞLA - AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan dikkat çeken seçim tırı hakkında konuştu.

AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı seçim tırı hakkında konuştu



MUĞLA - AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan dikkat çeken seçim tırı hakkında konuştu. Seçim kampanyasında hiç kimseden destek almadığını belirten Yazıcı: "Evet ben de biliyorum görüntüsü havalı. Biz havalı bir Marmaris yaratmaya geliyoruz. Biz Marmaris'e hizmet vermeye geliyoruz" dedi.

AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu eski başkanı Serkan Yazıcı'nın mitinglerde kullanacağı seçim tırı ilçede dikkat çekiyor. Vatandaşlar tıra ilginç görüntüsünden dolayı "Transformers" yakıştırması yapıyor. Haberlere konu olan tır, bugün İçmeler Mahallesi'ndeki seçim irtibat ofisinin açılışında hizmet verdi. Vatandaşlar tıra yoğun ilgi gösterdi. Görüntüsüyle dikkat çeken tırla ilgili Serkan Yazıcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Seçim kampanyasında hiç kimseden destek almadan kendisi tarafından yürütüldüğünü belirten Yazıcı, "Bence bir vizyon göstergesidir. Ben seçim kampanyamdan hiç kimseden destek almadım. Bu tırın sahibi çok sevdiğim Eskişehirli bir kardeşim. Bu tır normalde, inşaat ustalarımızın seramik yapıştırması için eğitim tırı. Yani sosyete tır değil. Dolaysıyla bu tırı Türkiye'de herkes bilir. Bütün illere gider. Aynı zamanda federasyon başkanı olduğum gün de başkanlık kapısının önündeydi. Otomobil sporlarında bu zaten vardır. Bunu zamanında çok kullandık. Bunun amacı şu misafirlerimize iyi bir ortamda eğitim verebilmek, yağmurdan çamurdan korunmalarını sağlamak. Evet ben de biliyorum görüntüsü havalı. Biz havalı bir Marmaris yaratmaya geliyoruz. Havlı bir Marmaris için bu küçük bir gösterge olur. Kampanyamın tamamını kendim karşılıyorum. Şöyle düşünceler var, devlet buna para veriyor, sonrasında ne olur ne eder nereden alır düşenlere ben şunu söyleyeyim, özellikle Marmaris'e gelsinler. Bizim Marmaris'e kendimizin neler yaptığını, neler verdiğini görsünler. Biz Marmaris'e hizmet vermeye geliyoruz. Marmaris'te projeler konuşmalı" dedi.

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